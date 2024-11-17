Молдова підтвердила порушення повітряного простору російськими дронами і ракетами

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой підтвердив і засудив порушення повітряного простору Молдови російськими ракетами і дронами у неділю вранці.

Джерело: Попшой у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

We strongly condemn the violation of Moldova’s airspace by Russia’s missiles and drones targeting Ukraine’s critical infrastructure today. Explosions near our border and sightings of low-flying drones over villages underscore the risks to our people from Russia’s brutal war. pic.twitter.com/WFa4OX46cr Реклама: November 17, 2024

Деталі: Він також опублікував відео, на якому чути звук пролітаючих ракет.

Пряма мова: "Ми рішуче засуджуємо порушення повітряного простору Молдови російськими ракетами і дронами, націленими на критичну інфраструктуру України. Вибухи поруч із нашим кордоном і дрони, що низько пролітають над нашими селами, свідчать про ризики для наших громадян, спричинені жорстокою війною Росії".

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Деталі: Раніше оприлюднене міністром відео опублікувало видання NordNews, уточнивши, що його відправив місцевий житель села Русени Єдинецького району. Відправник стверджує, що ракети пролетіли на низькій висоті, і камери відеоспостереження зафіксували їхній звук.

Що передувало: Урядовий Telegram-канал Prima Sursă повідомив, що кілька російських безпілотників могли порушити повітряний простір Молдови, але радари їх не виявили, оскільки вони летіли на низькій висоті. У заяві також йшлося про те, що в Ларзі Бричанського району "помітили ракету на українській стороні".

Передісторія: