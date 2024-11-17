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Молдова підтвердила порушення повітряного простору російськими дронами і ракетами

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоНеділя, 17 листопада 2024, 19:34
Молдова підтвердила порушення повітряного простору російськими дронами і ракетами
прапор Молдови, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой підтвердив і засудив порушення повітряного простору Молдови російськими ракетами і дронами у неділю вранці.

Джерело: Попшой у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Він також опублікував відео, на якому чути звук пролітаючих ракет.

Пряма мова: "Ми рішуче засуджуємо порушення повітряного простору Молдови російськими ракетами і дронами, націленими на критичну інфраструктуру України. Вибухи поруч із нашим кордоном і дрони, що низько пролітають над нашими селами, свідчать про ризики для наших громадян, спричинені жорстокою війною Росії".

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Деталі: Раніше оприлюднене міністром відео опублікувало видання NordNews, уточнивши, що його відправив місцевий житель села Русени Єдинецького району. Відправник стверджує, що ракети пролетіли на низькій висоті, і камери відеоспостереження зафіксували їхній звук.

Що передувало: Урядовий Telegram-канал Prima Sursă повідомив, що кілька російських безпілотників могли порушити повітряний простір Молдови, але радари їх не виявили, оскільки вони летіли на низькій висоті. У заяві також йшлося про те, що в Ларзі Бричанського району "помітили ракету на українській стороні".

Передісторія:

МолдоваРосіябезпілотники
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