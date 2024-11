Молдова підтвердила порушення повітряного простору російськими дронами і ракетами

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой підтвердив і засудив порушення повітряного простору Молдови російськими ракетами і дронами у неділю вранці.

Джерело: Попшой у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

We strongly condemn the violation of Moldova’s airspace by Russia’s missiles and drones targeting Ukraine’s critical infrastructure today. Explosions near our border and sightings of low-flying drones over villages underscore the risks to our people from Russia’s brutal war. pic.twitter.com/WFa4OX46cr

