Молдова подтвердила нарушение воздушного пространства российскими дронами и ракетами

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой подтвердил и осудил нарушение воздушного пространства Молдовы российскими ракетами и дронами в воскресенье утром.

Источник: Попшой в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

We strongly condemn the violation of Moldova’s airspace by Russia’s missiles and drones targeting Ukraine’s critical infrastructure today. Explosions near our border and sightings of low-flying drones over villages underscore the risks to our people from Russia’s brutal war. pic.twitter.com/WFa4OX46cr Реклама: November 17, 2024

Детали: Он также опубликовал видео, на котором слышен звук пролетающих ракет.

Прямая речь: "Мы решительно осуждаем нарушение воздушного пространства Молдовы российскими ракетами и дронами, нацеленными на критическую инфраструктуру Украины. Взрывы рядом с нашей границей и дроны, низко пролетающие над нашими селами, свидетельствуют о рисках для наших граждан, вызванных жестокой войной России".

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Детали: Ранее обнародованное министром видео опубликовало издание NordNews, уточнив, что его отправил местный житель села Русени Единецкого района. Отправитель утверждает, что ракеты пролетели на низкой высоте, и камеры видеонаблюдения зафиксировали их звук.

Что предшествовало: Правительственный Telegram-канал Prima Sursă сообщил, что несколько российских беспилотников могли нарушить воздушное пространство Молдовы, но радары их не обнаружили, поскольку они летели на низкой высоте. В заявлении также говорилось о том, что в Ларге Брычанского района "заметили ракету на украинской стороне".

Предыстория: