Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Молдова подтвердила нарушение воздушного пространства российскими дронами и ракетами

Иванна Костина, Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 ноября 2024, 19:34
Молдова подтвердила нарушение воздушного пространства российскими дронами и ракетами
флаг Молдовы, фото Getty Images

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой подтвердил и осудил нарушение воздушного пространства Молдовы российскими ракетами и дронами в воскресенье утром.

Источник: Попшой в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: Он также опубликовал видео, на котором слышен звук пролетающих ракет.

Прямая речь: "Мы решительно осуждаем нарушение воздушного пространства Молдовы российскими ракетами и дронами, нацеленными на критическую инфраструктуру Украины. Взрывы рядом с нашей границей и дроны, низко пролетающие над нашими селами, свидетельствуют о рисках для наших граждан, вызванных жестокой войной России".

РЕКЛАМА:

Детали: Ранее обнародованное министром видео опубликовало издание NordNews, уточнив, что его отправил местный житель села Русени Единецкого района. Отправитель утверждает, что ракеты пролетели на низкой высоте, и камеры видеонаблюдения зафиксировали их звук.

Что предшествовало: Правительственный Telegram-канал Prima Sursă сообщил, что несколько российских беспилотников могли нарушить воздушное пространство Молдовы, но радары их не обнаружили, поскольку они летели на низкой высоте. В заявлении также говорилось о том, что в Ларге Брычанского района "заметили ракету на украинской стороне".

Предыстория:

МолдоваРосcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне расстреляли пятерых пленных бойцов ВСУ возле Угледара

Меркель не воспринимает критики и считает, что ее делают "козлом отпущения" за войну в Украине

"Кедровый Орешник": Буданов объяснил особенности экспериментальной ракеты, прилетевшей по Днепру

Пожизненный срок получил депутат, который взорвал три гранаты в сельсовете на Закарпатье

Кабмин хочет увеличить выплату семьям погибших гражданских защитников Украины

Украина получит 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка – Шмыгаль

Все новости...
Молдова
СМИ: Несколько российских дронов могли нарушить воздушное пространство Молдовы
Президент Молдовы осудила массированную атаку РФ
Третий дрон за три дня: на территории Молдовы нашли еще один беспилотник
Последние новости
18:36
Минобороны Эстонии: Удар "Орешником" – это политический сигнал
18:23
Украинцам рассказали, когда и как можно получить и потратить "тысячу Зеленского"
18:22
СМИ: Европарламент готовится принять резолюцию по ситуации в Грузии
18:15
Чтобы заменить священника: в Швейцарии церковь установила в исповедальню цифровой аватар Иисуса
18:14
Сколько в Украине студентов-иностранцев и какие специальности они выбирают?
18:08
18:01
Северу Донецкой области сократили подачу воды
17:59
спортДебют украинских прыгунов в миксте, слаломисты едут в Гургль. Анонс лыжного уикенда
17:58
Россия с ночи атакует Украину дронами: ПВО уничтожила 64 БпЛА из 114, четыре еще кружат
17:55
Япония передала энергооборудование Харькову и Одессе: существенно поддержит критическую инфраструктуру
Все новости...
Реклама:
Реклама: