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Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Сумах: 10 загиблих, пів сотні поранених

Катерина ТищенкоНеділя, 17 листопада 2024, 23:52
Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Сумах: 10 загиблих, пів сотні поранених
місце удару, фото: Суспільне.Суми

У Сумах в неділю ввечері ворожа балістична ракета влучила в багатоквартирний житловий будинок, відомо про 10 загиблих, серед яких 2 дітей, і понад 50 поранених.

Джерело: в.о. міського голови Сум Артем Кобзар у відео в Telegram, Сумська міська рада , Кордон.Медіа, президент Володимир Зеленський, Сумська обласна прокуратура

 

Пряма мова Кобзаря: "І знову приліт балістики у місті Суми в житловий будинок. Разом з представником Червоного Хреста їдемо на місце прильоту, далі повідомлю".

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Оновлено: Згодом Кобзар повідомив, що в багатоквартирному житловому будинку багато поранених, великі пошкодження.

 

"На жаль, дуже великі пошкодження в багатоквартирному житловому будинку, багато людей поранено, вікон зруйновано. В центр двору прилетіло. Всі будинки навколо без вікон. Зараз ДСНС і працівники поліції проводять евакуацію постраждалих людей", - сказав він.

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За даними місцевого видання Кордон.Медіа, внаслідок удару загинуло щонайменше 6 осіб.

О 22:08 президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок удару є загиблі й поранені, серед яких діти.

Пряма мова Зеленського: "Ракетний удар по дев’ятиповерховому будинку в Сумах. Усі необхідні служби вже на місці, проводиться рятувальна операція.

На зараз відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти. Мої співчуття родинам і близьким. Злочинець має понести покарання за вбивства невинних людей".

Деталі: Як повідомила Сумська обласна прокуратура, станом на 22:00 відомо про загибель 8 людей, серед яких 1 дитина, іще 10 місцевих мешканців отримали поранення. Пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхівок та транспортні засоби, кількість яких уточнюється.

Суспільне.Суми і Кордон.Медіа повідомляють про близько 50 поранених.

Станом на 22:40 прокуратура повідомила, що серед 8 загиблих 2 дітей (9-річний хлопчик та 14-річна дівчина), за медичною допомогою звернулися 20 місцевих мешканців, з них 3 дітей.

О 23:36 Сумська ОВА повідомила про 10 загиблих, серед яких 2 дітей, і 52 поранених.

Сумиракетний удар
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