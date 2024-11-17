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Россияне ударили по многоэтажке в Сумах: 10 погибших, пол сотни раненых

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 ноября 2024, 23:52
Россияне ударили по многоэтажке в Сумах: 10 погибших, пол сотни раненых
место удара, фото: Суспільне.Суми

В Сумах в воскресенье вечером вражеская баллистическая ракета попала в многоквартирный жилой дом, известно о 10 погибших, среди которых 2 детей, и более 50 раненых.

Источник: и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь в видео в Telegram, Сумской городской совет, Кордон.Медиа, президент Владимир Зеленский, областная прокуратура

 

Прямая речь Кобзаря: "И снова прилет баллистики в городе Сумы в жилой дом. Вместе с представителем Красного Креста едем на место прилета, дальше сообщу".

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Обновлено Впоследствии Кобзарь сообщил, что в многоквартирном жилом доме много раненых, большие повреждения.

 

"К сожалению, очень большие повреждения в многоквартирном жилом доме, много людей ранены, окна разрушены. В центр двора прилетело. Все дома вокруг без окон. Сейчас ГСЧС и работники полиции проводят эвакуацию пострадавших людей", - сказал он.

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По данным местного издания Кордон.Медиа, в результате удара погибли по меньшей мере 6 человека.

В 22:08 президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара есть погибшие и раненые, среди которых дети.

Прямая речь Зеленского: "Ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах. Все необходимые службы уже на месте, проводится спасательная операция.

На сейчас известно о погибших и раненых, среди которых есть дети. Мои соболезнования семьям и близким. Преступник должен понести наказание за убийства невинных людей".

Детали: Как сообщила Сумская областная прокуратура, по состоянию на 22:00 известно о гибели 8 человек, среди которых 1 ребенок, еще 10 местных жителей получили ранения. Повреждены по меньшей мере 10 многоэтажек и транспортные средства, количество которых уточняется.

Суспільне.Суми и Кордон.Медіа сообщают об около 50 раненых. 

По состоянию на 22:40 прокуратура сообщила, что среди 8 погибших 2 детей (9-летний мальчик и 14-летняя девушка), за медицинской помощью обратились 20 местных жителей, из них 3 детей.

В 23:36 Сумская ОГА сообщила о 10 погибших, среди которых 2 детей, и 52 раненых.

Сумыракетный удар
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