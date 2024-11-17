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Le Figaro: Франція і Британія дозволили удари углиб РФ ракетами SCALP/Storm Shadow

Катерина ТищенкоНеділя, 17 листопада 2024, 21:35
Le Figaro: Франція і Британія дозволили удари углиб РФ ракетами SCALP/Storm Shadow
ракета Storm Shadow/Scalp, фото AFP via Getty Images

За даними французького видання Le Figaro, Франція та Британія слідом за США дозволили Україні використовувати свої далекобійні ракети SCALP/Storm Shadow для ударів по території Росії.

Джерело: Le Figaro

Дослівно: "Французи і британці дозволили Україні завдати удару вглиб російської території, використовуючи свої ракети SCALP/Storm Shadow".

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Деталі: Видання не наводить інших подробиць, а також джерел інформації.

Загалом матеріал присвячено дозволу президента США Джо Байдена українським військам завдавати ударів углиб території РФ за допомогою американських ракет ATACMS.

"Це рішення означає серйозну зміну в проведенні операцій українських сил, які, як кажуть, мають більше американських ракет, ніж франко-британських", - зазначає Le Figaro.

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Довідково: Storm Shadow/SCALP – франко-британська авіаційна ракета класу "повітря-земля" дальньої дії. Вона призначена для ураження стаціонарних цілей (включно з, наприклад, бункерами), які добре захищені системами ППО. Може використовуватися в будь-який час доби та за будь-яких метеоумов. Бойова частина ракети важить 450 кг. Storm Shadow можуть встановлюватись на українські реактивні літаки радянського виробництва.

Ракети SCALP/Storm Shadow залежно від модифікації можуть мати дальність від 270 до 560 км.

Що передувало: Перед цим американське видання The New York Times повідомило, що Байден вперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети ATACMS для удару по території Росії. За словами джерел видання, зброя, ймовірно, буде спочатку використана проти російських і північнокорейських військ у Курській області.

Видання зазначало також, що, хоча британські та французькі лідери висловили підтримку запиту президента Володимира Зеленського на далекобійні удари по території РФ, вони не поспішали дозволяти українцям почати використовувати свої ракети на російській території, якщо Байден не погодиться дозволити українцям застосовувати ATACMS.

За даними британського агентства Reuters, Україна планує завдати ударів по території РФ за допомогою американських далекобійних ракет уже найближчими днями.

ФранціяВелика Британіяракетний удар
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