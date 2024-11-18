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Le Figaro повідомило про дозвіл Франції й Британії на удари углиб РФ, але згодом змінило текст

Катерина ТищенкоПонеділок, 18 листопада 2024, 08:39
Le Figaro повідомило про дозвіл Франції й Британії на удари углиб РФ, але згодом змінило текст
ракета Storm Shadow/Scalp, фото AFP via Getty Images

Французьке видання Le Figaro у неділю повідомило, що Франція та Британія слідом за США дозволили Україні використовувати свої далекобійні ракети SCALP/Storm Shadow для ударів по території Росії. Згодом видання змінило текст повідомлення. 

Джерело: Le Figaro

Дослівно: "Французи і британці дозволили Україні завдати удару вглиб російської території, використовуючи свої ракети SCALP/Storm Shadow".

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Оновлено: Станом на ранок понеділка ця фраза змінена й звучить так: "У канцеляріях вже вирували дебати щодо дозволу на використання західних ракет проти російської території. Еммануель Макрон висловився за це під час державного візиту до Німеччини у травні 2024 року".

Деталі: Видання не наводило інших подробиць, а також джерел інформації.

Загалом матеріал присвячено дозволу президента США Джо Байдена українським військам завдавати ударів углиб території РФ за допомогою американських ракет ATACMS.

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"Це рішення означає серйозну зміну в проведенні операцій українських сил, які, як кажуть, мають більше американських ракет, ніж франко-британських", - зазначає Le Figaro.

Станом на ранок понеділка цього речення в тексті також немає. 

Довідково: Storm Shadow/SCALP – франко-британська авіаційна ракета класу "повітря-земля" дальньої дії. Вона призначена для ураження стаціонарних цілей (включно з, наприклад, бункерами), які добре захищені системами ППО. Може використовуватися в будь-який час доби та за будь-яких метеоумов. Бойова частина ракети важить 450 кг. Storm Shadow можуть встановлюватись на українські реактивні літаки радянського виробництва.

Ракети SCALP/Storm Shadow залежно від модифікації можуть мати дальність від 270 до 560 км.

Що передувало: Перед цим американське видання The New York Times повідомило, що Байден вперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети ATACMS для удару по території Росії. За словами джерел видання, зброя, ймовірно, буде спочатку використана проти російських і північнокорейських військ у Курській області.

Видання зазначало також, що, хоча британські та французькі лідери висловили підтримку запиту президента Володимира Зеленського на далекобійні удари по території РФ, вони не поспішали дозволяти українцям почати використовувати свої ракети на російській території, якщо Байден не погодиться дозволити українцям застосовувати ATACMS.

За даними британського агентства Reuters, Україна планує завдати ударів по території РФ за допомогою американських далекобійних ракет уже найближчими днями.

ФранціяВелика Британіяракетний удар
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