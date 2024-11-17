NYT: Байден дозволив Україні вдарити по Росії ракетами ATACMS

За даними The New York Times, чинний президент США Джо Байден вперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети ATACMS для удару по території Росії.

Джерело: The New York Times із посиланням на американських посадовців

Деталі: За словами джерел видання, зброя, ймовірно, буде спочатку використана проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області РФ.

Реклама:

Дозвіл на використання українцями ракет великої дальності ATACMS став відповіддю на несподіване рішення Росії залучити до бойових дій північнокорейські війська, заявили посадовці.

Хоча співрозмовники видання не очікують, що це рішення кардинально вплине на хід війни, однією з цілей зміни політики Байдена, за їхніми словами, є послання північнокорейцям, що їхні сили є вразливими і що вони не повинні надсилати більше своїх військ на допомогу Росії.

За словами американських посадовців, хоча українці, швидше за все, спочатку застосують ракети проти російських і північнокорейських військ у Курській області, Байден може дозволити їм використовувати цю зброю в інших місцях на території РФ.

РЕКЛАМА:

Деякі американські посадовці висловили побоювання, що використання Україною далекобійних ракет по території РФ може підштовхнути правителя Росії Володимира Путіна до силових дій у відповідь проти Сполучених Штатів та їхніх партнерів по коаліції. Але інші американські чиновники заявили, що вважають ці побоювання перебільшеними, пише видання.

Як пише NYT, українці могли б використовувати ракети ATACMS для нанесення ударів по скупченнях російських і північнокорейських військ, ключових одиницях військової техніки, логістичних вузлах, складах боєприпасів і лініях постачання в глибині території Росії. Це могло б допомогти українцям послабити ефективність російсько-північнокорейського наступу.

Як розповіли джерела, Байден вирішив, що потенційні вигоди – те, що Україна зможе досягти певних важливих цілей, яких вона не змогла б досягти в іншому випадку, а Сполучені Штати зможуть надіслати сигнал Північній Кореї, що вона заплатить значну ціну за своє втручання – переважають ризики ескалації.

У матеріалі йдеться, що, якщо атака російських військ на українські сили в Курській області буде успішною, Київ може опинитися в ситуації, коли в нього майже не залишиться російської території, яку він зможе запропонувати Москві в обмін на українську територію на переговорах.

Видання відзначає також, що, хоча британські та французькі лідери висловили підтримку запиту президента Володимира Зеленського на далекобійні удари по території РФ, вони не поспішали дозволяти українцям почати використовувати свої ракети на російській території, якщо Байден не погодиться дозволити українцям застосовувати ATACMS.

Довідково: Американські ракети ATACMS залежно від модифікації можуть мати дальність від 140 до 300 км.

Що передувало: У неділю видання Bloomberg повідомило, що Північна Корея може відправити загалом до 100 тисяч своїх військових для підтримки війни Росії в Україні.