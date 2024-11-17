Reuters: Україна планує застосувати ATACMS по Росії найближчими днями

За даними британського агентства Reuters, Україна планує завдати ударів по території РФ за допомогою американських далекобійних ракет уже найближчими днями.

Джерело: Reuters

Деталі: Агентство із посиланням на три джерела підтверджує інформацію, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена дозволить Україні використовувати надану США зброю для нанесення ударів вглиб території Росії.

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"Україна планує здійснити перші далекобійні удари вже найближчими днями, повідомили джерела, не розкриваючи деталей з міркувань оперативної безпеки", – йдеться в матеріалі.

Джерела розповіли, що перші далекобійні удари, найімовірніше, будуть завдані ракетами ATACMS, які мають дальність польоту до 306 км.

Білий дім відмовився від коментарів.

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Як ідеться в матеріалі, хоча деякі американські чиновники висловлюють скептицизм щодо того, що дозвіл на далекобійні удари по Росії змінить загальну траєкторію війни, це рішення може допомогти Україні в момент, коли російські війська досягають успіхів, і, можливо, поставить Київ у кращу переговорну позицію, коли і якщо переговори про припинення вогню відбудуться.

Однак, зазначає видання, невідомо, чи скасує новообраний президент Дональд Трамп рішення Байдена, коли вступить на посаду.

Що передувало: Перед цим американське видання The New York Times повідомило, що Байден вперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети ATACMS для удару по території Росії. За словами джерел видання, зброя, ймовірно, буде спочатку використана проти російських і північнокорейських військ у Курській області.