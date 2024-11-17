Зеленський про ранкову атаку РФ: Це відповідь усім, хто хотів чогось досягти дзвінками

Президент Володимир Зеленський назвав недільну масовану атаку Росії проти України відповіддю всім, хто хотів чогось досягти за допомогою дзвінків та умиротворення російського правителя Володимира Путіна.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні був один із найбільших та найбільш небезпечних за всю війну російських ударів. Двісті десять дронів і ракет одразу, зокрема гіперзвукова та аеробалістичні. Більшість цілей, на щастя, вдалося збити. Мішенню для Росії була саме енергетика, критична інфраструктура.

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І це відповідь усім, хто хотів чогось досягти з Путіним розмовами, телефонними дзвінками, обіймами – умиротворенням. Сьогодні цей "голуб миру" надіслав нам чергові "Кинджали" та "Калібри". Ось така дипломатія. Його мова – це підлість.

Росія вже майже тисячу днів робить одне й те саме. І від цього треба захищатися. Треба бути сильними. Час інвестувати треба не в те, щоб поговорити з кимось у Москві, а щоб дійсно змусити Росію до закінчення війни".

Деталі: Зеленський зазначив, що під час відбиття ворожої масованої атаки у неділю "знову блискуче проявили себе Patriot", а також "непогано проявили себе F-16 – є збиття ракет".

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"Окрема вдячність усім партнерам, які допомагають нам системами й протиракетами. Це справді глобальна справа. Щоразу, коли відбуваються такі російські удари, ми бачимо, як важливо, що партнери не залишають "Петріоти" та інші системи десь там на складах, а передають їх саме тим людям, хто вміє захищати життя й потребує цього. Ми зараз іще не отримали від партнерів усіх потрібних систем. Але працюємо далі. Коли цей результат буде, відбиття атак стане більш повним", – сказав президент.

За його словами, у чотирьох областях зараз тривають відновлювальні роботи. Вранці більш як мільйон абонентів були відключені від електрики, зараз їхня кількість значно менша.

"Обов’язково відповімо окупанту. І ми повинні витримати тиск зараз. Будь-який тиск. Будь-які удари. Щоб наступного року досягти свого. Щоб досягти миру", – додав він.