Зеленский об утренней атаке РФ: Это ответ всем, кто хотел чего-то достичь звонками

Президент Владимир Зеленский назвал воскресную массированную атаку России против Украины ответом всем, кто хотел чего-то достичь с помощью звонков и умиротворения российского правителя Владимира Путина.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня был один из крупнейших и наиболее опасных за всю войну российских ударов. Двести десять дронов и ракет сразу, в частности гиперзвуковая и аэробаллистические. Большинство целей, к счастью, удалось сбить. Мишенью для России была именно энергетика, критическая инфраструктура.

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И это ответ всем, кто хотел чего-то достичь с Путиным разговорами, телефонными звонками, объятиями – умиротворением. Сегодня этот "голубь мира" прислал нам очередные "Кинжалы" и "Калибры". Вот такая дипломатия. Его язык – это подлость.

Россия уже почти тысячу дней делает одно и то же. И от этого надо защищаться. Надо быть сильными. Время инвестировать надо не в то, чтобы поговорить с кем-то в Москве, а чтобы действительно принудить Россию к окончанию войны".

Детали: Зеленский отметил, что во время отражения вражеской массированной атаки в воскресенье "снова блестяще проявили себя Patriot", а также "неплохо проявили себя F-16 – есть сбитые ракеты".

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"Отдельная благодарность всем партнерам, которые помогают нам системами и противоракетами. Это действительно глобальное дело. Каждый раз, когда происходят такие российские удары, мы видим, как важно, что партнеры не оставляют "Петриоты" и другие системы где-то там на складах, а передают их именно тем людям, кто умеет защищать жизнь и нуждается в этом. Мы сейчас еще не получили от партнеров всех необходимых систем. Но работаем дальше. Когда этот результат будет, отражение атак станет более полным", - сказал президент.

По его словам, в четырех областях сейчас продолжаются восстановительные работы. Утром более миллиона абонентов были отключены от электричества, сейчас их количество значительно меньше.

"Обязательно ответим оккупанту. И мы должны выдержать давление сейчас. Любое давление. Любые удары. Чтобы в следующем году достичь своего. Чтобы достичь мира", - добавил он.