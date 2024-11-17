Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский об утренней атаке РФ: Это ответ всем, кто хотел чего-то достичь звонками

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 ноября 2024, 22:51
Зеленский об утренней атаке РФ: Это ответ всем, кто хотел чего-то достичь звонками
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский назвал воскресную массированную атаку России против Украины ответом всем, кто хотел чего-то достичь с помощью звонков и умиротворения российского правителя Владимира Путина.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня был один из крупнейших и наиболее опасных за всю войну российских ударов. Двести десять дронов и ракет сразу, в частности гиперзвуковая и аэробаллистические. Большинство целей, к счастью, удалось сбить. Мишенью для России была именно энергетика, критическая инфраструктура.

Реклама:

И это ответ всем, кто хотел чего-то достичь с Путиным разговорами, телефонными звонками, объятиями – умиротворением. Сегодня этот "голубь мира" прислал нам очередные "Кинжалы" и "Калибры". Вот такая дипломатия. Его язык – это подлость.

Россия уже почти тысячу дней делает одно и то же. И от этого надо защищаться. Надо быть сильными. Время инвестировать надо не в то, чтобы поговорить с кем-то в Москве, а чтобы действительно принудить Россию к окончанию войны".

Детали: Зеленский отметил, что во время отражения вражеской массированной атаки в воскресенье "снова блестяще проявили себя Patriot", а также "неплохо проявили себя F-16 – есть сбитые ракеты".

РЕКЛАМА:

"Отдельная благодарность всем партнерам, которые помогают нам системами и противоракетами. Это действительно глобальное дело. Каждый раз, когда происходят такие российские удары, мы видим, как важно, что партнеры не оставляют "Петриоты" и другие системы где-то там на складах, а передают их именно тем людям, кто умеет защищать жизнь и нуждается в этом. Мы сейчас еще не получили от партнеров всех необходимых систем. Но работаем дальше. Когда этот результат будет, отражение атак станет более полным", - сказал президент.

По его словам, в четырех областях сейчас продолжаются восстановительные работы. Утром более миллиона абонентов были отключены от электричества, сейчас их количество значительно меньше.

"Обязательно ответим оккупанту. И мы должны выдержать давление сейчас. Любое давление. Любые удары. Чтобы в следующем году достичь своего. Чтобы достичь мира", - добавил он.

Зеленскийвойнаракетный ударПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В гостинице Киева произошла стрельба: есть погибший и раненые, нападавшего ищут

Reuters: Украина потеряла более 40% контролируемой территории в Курской области

Залужный считает, что Европа не готова к длительной войне с Россией

В воскресенье отключения электроэнергии будут действовать 4 часа

Зеленский заявил, что Украина готова делиться с Африкой опытом уничтожения "вагнеровцев"

За отравлением Ющенко, вероятно, стоит Россия - разведка США рассекретила документ

Все новости...
Зеленский
Зеленский о разрешении на удары по РФ: Ракеты сами за себя скажут
Зеленский признал кадровый кризис во власти и рассказал, как у министров "не получалось"
Пилоты F-16 сбили до 10 воздушных целей в воскресенье – Зеленский
Последние новости
00:58
Россия бьет по Украине северокорейскими ракетами с западными компонентами – CNN
00:25
Ученые считают, что раскрыли еще один секрет долголетия. Он связан с чувством признательности
00:06
боксУкраинский боксер Захожий потерпел первое поражение в карьере и потерял титул EBU
23:57
На фронте за день произошло более 220 боестолкновений – Генштаб
23:54
Горные лыжи. Американка Шиффрин выиграла второй слалом в новом сезоне
23:47
"Люди мрут каждый день по 10-20 душ на ходу". Воспоминания о Голодоморе в малоизвестных дневниках Луки Гусака
23:12
ФутболДонецкий "Шахтер" разгромил "Ингулец" в 14 туре УПЛ
22:49
В воскресенье в ряде регионов гололедица, возможны нарушения движения транспорта
22:22
Путин запретил "пропагандировать" в России отказ рожать детей
21:59
автоспортОт Шумахера до Ферстаппена: 5 лучших прорывов в истории Формулы-1
Все новости...
Реклама:
Реклама: