З Київського водосховища виловили російський безпілотник
Понеділок, 18 листопада 2024, 02:27
У неділю водолази-сапери вилучили залишки російського БПЛА з Київського водосховища.
Джерело: ДСНС України
Деталі: Рятувальники повідомили, що мешканець села Лебедівка під час прогулянки виявив на воді безпілотний літальний апарат.
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На місце події негайно прибули водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Фахівці обстежили акваторію та вилучили безпечні залишки БПЛА.
У ДСНС нагадали правила безпеки під час та після ракетних і дронових ударів:
- не знімати падіння ракет або безпілотників, щоб не наражати себе й інших на небезпеку.
- якщо ви стали свідками таких подій, негайно телефонуйте на номер "101".
- не наближатися до місця падіння та не торкайтеся уламків. Вони можуть бути небезпечними й потребують знешкодження фахівцями.