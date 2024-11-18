З Київського водосховища виловили російський безпілотник

У неділю водолази-сапери вилучили залишки російського БПЛА з Київського водосховища.

Джерело: ДСНС України

Деталі: Рятувальники повідомили, що мешканець села Лебедівка під час прогулянки виявив на воді безпілотний літальний апарат.

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На місце події негайно прибули водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Фахівці обстежили акваторію та вилучили безпечні залишки БПЛА.

фото: ДСНС

У ДСНС нагадали правила безпеки під час та після ракетних і дронових ударів: