Из Киевского водохранилища выловили российский беспилотник
Понедельник, 18 ноября 2024, 02:27
В воскресенье водолазы-саперы изъяли остатки российского БПЛА из Киевского водохранилища.
Источник: ГСЧС Украины
Детали: Спасатели сообщили, что житель села Лебедевка во время прогулки обнаружил на воде беспилотный летательный аппарат.
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На место происшествия немедленно прибыли водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Специалисты обследовали акваторию и изъяли безопасные остатки БПЛА.
В ГСЧС напомнили правила безопасности во время и после ракетных и дроновых ударов:
- не снимать падение ракет или беспилотников, чтобы не подвергать себя и других опасности.
- если вы стали свидетелями таких событий, немедленно звоните на номер "101".
- не приближаться к месту падения и не прикасайтесь к обломкам. Они могут быть опасными и требуют обезвреживания специалистами.