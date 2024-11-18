Из Киевского водохранилища выловили российский беспилотник

В воскресенье водолазы-саперы изъяли остатки российского БПЛА из Киевского водохранилища.

Источник: ГСЧС Украины

Детали: Спасатели сообщили, что житель села Лебедевка во время прогулки обнаружил на воде беспилотный летательный аппарат.

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На место происшествия немедленно прибыли водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Специалисты обследовали акваторию и изъяли безопасные остатки БПЛА.

фото: ГСЧС

В ГСЧС напомнили правила безопасности во время и после ракетных и дроновых ударов: