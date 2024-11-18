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Мер Москви повідомив про атаку безпілотників

Олена ІвашківПонеділок, 18 листопада 2024, 03:50
Мер Москви повідомив про атаку безпілотників
фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 18 листопада у Росії буцімто збили безпілотники, що летіли на Москву

Джерело: мер Москви Сергій Собянін у Telegram

Деталі: За його словами, сили ППО РФ спочатку нібито збили безпілотник, що летів на Москву, в Раменському міському окрузі.

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Згодом у Павлово-Посадському міському окрузі нібито було збито ще один безпілотник, що летів на російську столицю. 

Пряма мова: "Фахівці екстрених служб працюють на місці події".

Росіябезпілотники
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