Мер Москви повідомив про атаку безпілотників
Понеділок, 18 листопада 2024, 03:50
У ніч на 18 листопада у Росії буцімто збили безпілотники, що летіли на Москву
Джерело: мер Москви Сергій Собянін у Telegram
Деталі: За його словами, сили ППО РФ спочатку нібито збили безпілотник, що летів на Москву, в Раменському міському окрузі.
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Згодом у Павлово-Посадському міському окрузі нібито було збито ще один безпілотник, що летів на російську столицю.
Пряма мова: "Фахівці екстрених служб працюють на місці події".