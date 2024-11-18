Мэр Москвы сообщил об атаке беспилотников

В ночь на 18 ноября в России якобы сбили беспилотники, летевшие на Москву

Источник: мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram

Детали: По его словам, силы ПВО РФ сначала якобы сбили беспилотник, летевший на Москву, в Раменском городском округе.

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Впоследствии в Павлово-Посадском городском округе якобы был сбит еще один беспилотник, летевший на российскую столицу.

Прямая речь: "Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия".