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Через обстріл Нікополя на Дніпропетровщині загинуло дві людини

Олена ІвашківПонеділок, 18 листопада 2024, 06:56
Через обстріл Нікополя на Дніпропетровщині загинуло дві людини
фото: Лисак у Telegram

Через обстріл Нікополя загинули дві людини: 58-річний чоловік і 62-річна жінка. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Деталі: За його словами, стан людей, які постраждали, задовільний. Їхньому життю нічого не загрожує. 

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Пряма мова: "Протягом дня окупанти понад два десятки разів атакували Нікопольський район. Використовували артилерію, дрони-камікадзе, скинули боєприпас з БпЛА. Агресор скерував зброю по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах.

У районі пошкоджена інфраструктура. Понівечені багатоповерхівка, транспортне підприємство, магазин, медзаклад. Побиті вісім приватних осель, шість господарських споруд, дві автівки, екскаватор. Зачепило й лінії електропередач".

Дніпропетровська областьНікопольобстрілвійна
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