Через обстріл Нікополя на Дніпропетровщині загинуло дві людини

Через обстріл Нікополя загинули дві людини: 58-річний чоловік і 62-річна жінка.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Деталі: За його словами, стан людей, які постраждали, задовільний. Їхньому життю нічого не загрожує.

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Пряма мова: "Протягом дня окупанти понад два десятки разів атакували Нікопольський район. Використовували артилерію, дрони-камікадзе, скинули боєприпас з БпЛА. Агресор скерував зброю по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах.

У районі пошкоджена інфраструктура. Понівечені багатоповерхівка, транспортне підприємство, магазин, медзаклад. Побиті вісім приватних осель, шість господарських споруд, дві автівки, екскаватор. Зачепило й лінії електропередач".