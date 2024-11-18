Из-за обстрела Никополя на Днепропетровщине погибли два человека

Из-за обстрела Никополя погибли два человека: 58-летний мужчина и 62-летняя женщина.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Детали: По его словам, состояние людей, которые пострадали, удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

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Прямая речь: "В течение дня оккупанты более двух десятков раз атаковали Никопольский район. Использовали артиллерию, дроны-камикадзе, сбросили боеприпас с БпЛА. Агрессор направил оружие по Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской, Мировской громадах.

В районе повреждена инфраструктура. Изуродованы многоэтажка, транспортное предприятие, магазин, медучреждение. Разбиты восемь частных домов, шесть хозяйственных сооружений, два автомобиля, экскаватор. Зацепило и линии электропередач".