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Мінус 1,5 тисячі солдатів, 30 артсистем і 15 танків – втрати РФ за добу

Ірина БалачукПонеділок, 18 листопада 2024, 08:00
Мінус 1,5 тисячі солдатів, 30 артсистем і 15 танків – втрати РФ за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1,5 тисячі російських загарбників, 38 ББМ, 30 артилерійських систем та 15 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.11.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 722 440 (+1 560) осіб,
  • танків – 9 365 (+15) од,
  • бойових броньованих машин – 19 059 (+38) од,
  • артилерійських систем – 20 586 (+30) од,
  • РСЗВ – 1 252 (+0) од,
  • засобів ППО – 999 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 073 (+99) од,
  • крилатих ракет – 2753 (+112) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29 428 (+107) од,
  • спеціальної техніки – 3 655 (+2) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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