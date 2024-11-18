Минус 1,5 тысячи солдат, 30 артсистем и 15 танков – потери РФ за сутки
Понедельник, 18 ноября 2024, 08:00
Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1,5 тысячи российских захватчиков, 38 ББМ, 30 артиллерийских систем и 15 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.11.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 722 440 (+1 560) человек,
- танков – 9 365 (+15) ед,
- боевых бронированных машин – 19 059 (+38) ед,
- артиллерийских систем – 20 586 (+30) ед,
- РСЗО – 1 252 (+0) ед,
- средств ПВО – 999 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 073 (+99) ед,
- крылатых ракет – 2753 (+112) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 29 428 (+107) ед,
- специальной техники – 3 655 (+2) ед.
Данные уточняются.