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Минус 1,5 тысячи солдат, 30 артсистем и 15 танков – потери РФ за сутки

Ирина БалачукПонедельник, 18 ноября 2024, 08:00
Минус 1,5 тысячи солдат, 30 артсистем и 15 танков – потери РФ за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1,5 тысячи российских захватчиков, 38 ББМ, 30 артиллерийских систем и 15 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.11.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 722 440 (+1 560) человек,
  • танков – 9 365 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин – 19 059 (+38) ед,
  • артиллерийских систем – 20 586 (+30) ед,
  • РСЗО – 1 252 (+0) ед,
  • средств ПВО – 999 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 073 (+99) ед,
  • крылатых ракет – 2753 (+112) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 29 428 (+107) ед,
  • специальной техники – 3 655 (+2) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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