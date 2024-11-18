США дозволили далекобійні удари лише по Курщині, де є війська КНДР – ЗМІ

Рішення Білого дому дозволити Україні бити американськими далекобійними ракетами по території Росії стосується виключно Курської області РФ і задумане як реакція на залучення у війну військовослужбовців Північної Кореї, пише видання Axios.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на Axios

Деталі: Джерело Axios стверджує, що Україні дозволили застосовувати ATACMS поки що тільки на території Курської області Росії, де у бойових діях на боці РФ почали брати участь військові КНДР.

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Києву нібито повідомили про це рішення три дні тому.

Співрозмовник видання пояснив, що рішення має на меті стримати КНДР від відправки додаткових своїх сил для допомоги Росії у війні проти України.

В Білому домі сподіваються, що якщо північнокорейські сили у Росії потраплять під серйозний удар, у Пхеньяні можуть переглянути рішення щодо подальшої підтримки РФ людськими силами. А це у свою чергу негативно позначиться на російському контрнаступі для витіснення українських сил із Курщини.

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