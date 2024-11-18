США дозволили далекобійні удари лише по Курщині, де є війська КНДР – ЗМІ
Рішення Білого дому дозволити Україні бити американськими далекобійними ракетами по території Росії стосується виключно Курської області РФ і задумане як реакція на залучення у війну військовослужбовців Північної Кореї, пише видання Axios.
Джерело: "Європейська правда" з посилання на Axios
Деталі: Джерело Axios стверджує, що Україні дозволили застосовувати ATACMS поки що тільки на території Курської області Росії, де у бойових діях на боці РФ почали брати участь військові КНДР.
Києву нібито повідомили про це рішення три дні тому.
Співрозмовник видання пояснив, що рішення має на меті стримати КНДР від відправки додаткових своїх сил для допомоги Росії у війні проти України.
В Білому домі сподіваються, що якщо північнокорейські сили у Росії потраплять під серйозний удар, у Пхеньяні можуть переглянути рішення щодо подальшої підтримки РФ людськими силами. А це у свою чергу негативно позначиться на російському контрнаступі для витіснення українських сил із Курщини.
Передісторія:
- Увечері The NYT поширили інформацію про те, що чинний президент США Джо Байден нібито вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю по території РФ.
- Як відомо, відмова США була однією з причин, якими німецький канцлер Шольц обгрунтовував своє небажання надавати Україні німецькі ракети Taurus.
- Також у Білому домі доводилося давати пояснення про причини, чому не схвалюють далекобійні удари по РФ.