США разрешили дальнобойные удары только по Курской области, где есть войска КНДР – СМИ
Решение Белого дома разрешить Украине бить американскими дальнобойными ракетами по территории России касается исключительно Курской области РФ и задумано как реакция на вовлечение в войну военнослужащих Северной Кореи, пишет издание Axios.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Axios
Детали: Источник Axios утверждает, что Украине разрешили применять ATACMS пока только на территории Курской области России, где в боевых действиях на стороне РФ начали участвовать военные КНДР.
Киеву якобы сообщили об этом решении три дня назад.
Собеседник издания пояснил, что решение имеет целью сдержать КНДР от отправки дополнительных своих сил для помощи России в войне против Украины.
В Белом доме надеются, что, если северокорейские силы в России попадут под серьезный удар, в Пхеньяне могут пересмотреть решение о дальнейшей поддержке РФ человеческими силами. А это в свою очередь негативно скажется на российском контрнаступлении для вытеснения украинских сил с Курщины.
Предыстория:
- Вечером The NYT распространили информацию о том, что действующий президент США Джо Байден якобы впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие по территории РФ.
- Как известно, отказ США был одной из причин, которыми немецкий канцлер Шольц обосновывал свое нежелание предоставлять Украине немецкие ракеты Taurus.
- Также в Белом доме приходилось давать объяснения о причинах, почему не одобряют дальнобойные удары по РФ.