Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США разрешили дальнобойные удары только по Курской области, где есть войска КНДР – СМИ

Ирина Балачук, Мария ЕмецПонедельник, 18 ноября 2024, 08:35
США разрешили дальнобойные удары только по Курской области, где есть войска КНДР – СМИ
Скриншот с google.maps

Решение Белого дома разрешить Украине бить американскими дальнобойными ракетами по территории России касается исключительно Курской области РФ и задумано как реакция на вовлечение в войну военнослужащих Северной Кореи, пишет издание Axios.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Axios

Детали: Источник Axios утверждает, что Украине разрешили применять ATACMS пока только на территории Курской области России, где в боевых действиях на стороне РФ начали участвовать военные КНДР.

Реклама:

Киеву якобы сообщили об этом решении три дня назад.

Собеседник издания пояснил, что решение имеет целью сдержать КНДР от отправки дополнительных своих сил для помощи России в войне против Украины.

В Белом доме надеются, что, если северокорейские силы в России попадут под серьезный удар, в Пхеньяне могут пересмотреть решение о дальнейшей поддержке РФ человеческими силами. А это в свою очередь негативно скажется на российском контрнаступлении для вытеснения украинских сил с Курщины.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

СШАпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗалужный считает, что большие прорывы на фронте невозможны до 2027 года

За отравлением Ющенко, вероятно, стоит Россия - разведка США рассекретила документ

В "расстрельные списки" РФ должны были войти учителя, журналисты, священники - Буданов

Канада заверила, что "придержится своих обязательств" по аресту Нетаньяху

Электропоезд сошел с рельсов из-за падения камней на Закарпатье

Трамп рассматривает Ричарда Гренелла на должность спецпосланника по вопросам Украины – Reuters

Все новости...
США
Глава МИД Польши о "дальнобойном" решении США: Это язык, который Путин понимает
NBC News: У Трампа могут готовить трибунал для причастных к выводу войск из Афганистана
Волкер о разрешении на дальнобойные удары: отменено политическое решение, которого не должно было быть
Последние новости
16:53
хоккей"Кременчуг" одолел одесский "Шторм", первая победа херсонского "Днепра" в чемпионате Украины
16:52
Зеленский: Благодаря программе "Зерно из Украины" от голода спасены 20 миллионов человек
16:49
Ученые нашли старейшее прямое доказательство воды на Марсе: он прилетел на Землю из космоса
16:37
У фирмы главы ассоциации деятелей игорного бизнеса отсудили 17 миллионов
16:17
В Украине создали карту уголовных дел времен Голодомора
16:10
Президент Европарламента призвала Германию предоставить Украине ракеты Taurus
15:59
Выборы президента в Румынии: за границей проголосовали уже более 100 тысяч
15:52
Полтавская "Ворскла" дома обыграла черкасский ЛНЗ в чемпионате Украины по футболу
15:51
Huawei планирует создать 100 000 приложений для своей операционной системы в течение года
15:30
видеоЗалужный считает, что большие прорывы на фронте невозможны до 2027 года
Все новости...
Реклама:
Реклама: