США разрешили дальнобойные удары только по Курской области, где есть войска КНДР – СМИ

Решение Белого дома разрешить Украине бить американскими дальнобойными ракетами по территории России касается исключительно Курской области РФ и задумано как реакция на вовлечение в войну военнослужащих Северной Кореи, пишет издание Axios.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Axios

Детали: Источник Axios утверждает, что Украине разрешили применять ATACMS пока только на территории Курской области России, где в боевых действиях на стороне РФ начали участвовать военные КНДР.

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Киеву якобы сообщили об этом решении три дня назад.

Собеседник издания пояснил, что решение имеет целью сдержать КНДР от отправки дополнительных своих сил для помощи России в войне против Украины.

В Белом доме надеются, что, если северокорейские силы в России попадут под серьезный удар, в Пхеньяне могут пересмотреть решение о дальнейшей поддержке РФ человеческими силами. А это в свою очередь негативно скажется на российском контрнаступлении для вытеснения украинских сил с Курщины.

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