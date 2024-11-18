Сили ППО збили 8 безпілотників у 5 областях, 3 були локаційно втрачені
Понеділок, 18 листопада 2024, 08:45
У ніч на 18 листопада російські війська атакували Україну балістикою та 11 безпілотниками. Сили ППО збили 8 БпЛА.
Джерело: командування Повітряних сил
Дослівно: У ніч на 18 листопада 2024 року (із 19.30 17 листопада) ворог атакував Сумщину двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької обл. та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської обл. — РФ. Також із Курщини ворог випустив 11 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу".
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Деталі: Повідомляється, що вісім ударних дронів було збито протиповітряною обороною у Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. Три БпЛА були локаційно втрачено.