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Сили ППО збили 8 безпілотників у 5 областях, 3 були локаційно втрачені

Станіслав ПогоріловПонеділок, 18 листопада 2024, 08:45
Сили ППО збили 8 безпілотників у 5 областях, 3 були локаційно втрачені
Фото: інфографіка Повітряних сил

У ніч на 18 листопада російські війська атакували Україну  балістикою та 11 безпілотниками. Сили ППО збили 8 БпЛА.

Джерело: командування Повітряних сил

Дослівно: У ніч на 18 листопада 2024 року (із 19.30 17 листопада) ворог атакував Сумщину двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької обл. та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської обл. — РФ. Також із Курщини ворог випустив 11 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу".

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Деталі: Повідомляється, що вісім ударних дронів було збито протиповітряною обороною у Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. Три БпЛА були локаційно втрачено.

ППОвійнабезпілотникиракетний удар
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