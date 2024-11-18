Силы ПВО сбили 8 беспилотников в 5 областях, 3 были локационно потеряны

В ночь на 18 ноября российские войска атаковали Украину баллистикой и 11 беспилотниками. Силы ПВО сбили 8 БпЛА.

Источник: командование Воздушных сил

Дословно: В ночь на 18 ноября 2024 года (с 19.30 17 ноября) враг атаковал Сумскую область двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской обл. и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Курской обл. Также с Курщины враг выпустил 11 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа".

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Детали: Сообщается, что восемь ударных дронов были сбиты противовоздушной обороной в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Три БпЛА были локационно потеряны.