Партизани влаштували диверсію на залізниці біля Маріуполя, де окупанти прокладають колію до РФ

Партизани пошкодили залізничне полотно біля Маріуполя, у результаті чого два локомотиви зіштовхнулись на ділянці, яку окупанти намагаються з′єднати з Росією.

Джерело: Маріупольська міськрада у Telegram, Telegram-канал "Маріуполь Спротив"

Дослівно: "Партизани пошкодили залізничне полотно в районі перегону між станціями Кальчик-Маловодне на півночі Маріупольського району. У результаті сталося зіткнення двох локомотивів та були пошкоджені лінії електропередач".

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Деталі: Повідомляється, що росіяни почали укладати залізничні рейки в районі села Маловодне у травні цього року.

В цьому місті окупанти прагнули з'єднати нове російське залізничне полотно з українською гілкою "Маріуполь -Волноваха".