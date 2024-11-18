Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партизаны устроили диверсию на железной дороге возле Мариуполя, где оккупанты прокладывают пути в РФ

Станислав ПогориловПонедельник, 18 ноября 2024, 11:31
Партизаны устроили диверсию на железной дороге возле Мариуполя, где оккупанты прокладывают пути в РФ
Фото: Telegram-канал "Маріуполь Спротив"

Партизаны повредили железнодорожное полотно возле Мариуполя, в результате чего два локомотива столкнулись на участке, который оккупанты пытаются соединить с Россией.

Источник: Мариупольский горсовет в Telegram Telegram-канал "Маріуполь Спротив"

Дословно: "Партизаны повредили железнодорожное полотно в районе перегона между станциями Кальчик-Маловодное на севере Мариупольского района. В результате произошло столкновение двух локомотивов и были повреждены линии электропередач".

Реклама:

Детали: Сообщается, что россияне начали укладывать железнодорожные рельсы в районе села Маловодное в мае этого года.

В этом городе оккупанты стремились соединить новое российское железнодорожное полотно с украинской веткой "Мариуполь -Волноваха".

Мариупольпартизанывойнадиверсанты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия расхваливает новую ракету "Орешник", но эксперты сомневаются в ее инновационности

Президент Грузии Зурабишвили: «Кто войдет в парламент, войдет в Россию»

Bloomberg: Разведка США рассекретила данные о санкционированных Путиным убийствах оппонентов

Противник пытался 28 раз штурмовать на Курщине, всего на фронте 187 боев – Генштаб

Президент об отмене заседания ВР: Данные разведки не стоит воспринимать как выходной

Россияне расстреляли пятерых пленных бойцов ВСУ возле Угледара

Все новости...
Мариуполь
Путин отдал металлургический комбинат в Мариуполе на разграбление клана Кадырова - WSJ
Дело № 6597. Как археолог Макаренко защищал старый Киев от новых варваров
Появились спутниковые снимки с последствиями украинских ударов по складам боеприпасов под Мариуполем
Последние новости
06:25
Трамп рассматривает Ричарда Гренелла на должность спецпосланника по вопросам Украины – Reuters
05:47
DeepState: Российские войска имеют продвижение вблизи пяти населенных пунктов Донецкой области
05:11
Трамп планирует использовать Министерство юстиции для решения личных вопросов – WP
04:18
ISW: Россия расхваливает новую ракету "Орешник", но эксперты сомневаются в ее инновационности
03:36
Трамп выбрал противника карантинных ограничений Марти Макари на должность главы FDA
03:09
Дональд Трамп выбрал Скотта Бессента на должность министра финансов США
02:33
Президент Грузии Зурабишвили: «Кто войдет в парламент, войдет в Россию»
01:50
Швеция профинансирует производство украинских дальнобойных дронов по «датской модели» – Минобороны
01:05
Bloomberg: Разведка США рассекретила данные о санкционированных Путиным убийствах оппонентов
00:09
ОбновленоРоссия с разных направлений атаковала Украину ударными беспилотниками
Все новости...
Реклама:
Реклама: