Партизаны устроили диверсию на железной дороге возле Мариуполя, где оккупанты прокладывают пути в РФ
Понедельник, 18 ноября 2024, 11:31
Партизаны повредили железнодорожное полотно возле Мариуполя, в результате чего два локомотива столкнулись на участке, который оккупанты пытаются соединить с Россией.
Источник: Мариупольский горсовет в Telegram Telegram-канал "Маріуполь Спротив"
Дословно: "Партизаны повредили железнодорожное полотно в районе перегона между станциями Кальчик-Маловодное на севере Мариупольского района. В результате произошло столкновение двух локомотивов и были повреждены линии электропередач".
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Детали: Сообщается, что россияне начали укладывать железнодорожные рельсы в районе села Маловодное в мае этого года.
В этом городе оккупанты стремились соединить новое российское железнодорожное полотно с украинской веткой "Мариуполь -Волноваха".