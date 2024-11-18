У Кремлі рішення США щодо ударів ATACMS вглиб Росії назвали "нагнітанням напруженості"

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи рішення США надати Україна можливість бити по території РФ ракетами дальнього ураження, заявив, що це "нагнітання напруженості".



Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Ви знаєте, поки є публікації в західних ЗМІ, але очевидно, що адміністрація у Вашингтоні, яка вже йде, має намір зробити кроки, власне, вони про це й говорили, для того, щоб і далі підливати олію у вогонь і далі провокувати подальше нагнітання напруженості навколо цього конфлікту".

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Деталі: Раніше ЗМІ із посиланням на неназваних представників американської адміністрації повідомила, що президент США Джо Байден санкціонував використання Україною американських ракет дальнього ураження для ударів по території Росії.

За словами джерел, перші удари вглиб території РФ, найімовірніше, буде завдано за допомогою ракет ATACMS.

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