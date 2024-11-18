В Кремле решение США по ударам ATACMS вглубь России назвали "нагнетанием напряженности"
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя решение США предоставить Украине возможность бить по территории РФ ракетами дальнего поражения, заявил, что это "нагнетание напряженности".
Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"
Прямая речь Пескова: "Вы знаете, пока есть публикации в западных СМИ, но очевидно, что администрация в Вашингтоне, которая уже уходит, намерена предпринять шаги, собственно, они об этом и говорили, для того, чтобы и дальше подливать масло в огонь и дальше провоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг этого конфликта".
Детали: Ранее СМИ со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.
По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Предыстория:
- The NYT распространили информацию о том, что действующий президент США Джо Байден якобы впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие по территории РФ.
- Как известно, отказ США был одной из причин, которыми немецкий канцлер Шольц обосновывал свое нежелание предоставлять Украине немецкие ракеты Taurus.
- Также в Белом доме приходилось давать объяснения о причинах, почему не одобряют дальнобойные удары по РФ.