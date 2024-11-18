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В Кремле решение США по ударам ATACMS вглубь России назвали "нагнетанием напряженности"

Алена МазуренкоПонедельник, 18 ноября 2024, 11:59
В Кремле решение США по ударам ATACMS вглубь России назвали нагнетанием напряженности
Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков. Ф

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя решение США предоставить Украине возможность бить по территории РФ ракетами дальнего поражения, заявил, что это "нагнетание напряженности".

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "Вы знаете, пока есть публикации в западных СМИ, но очевидно, что администрация в Вашингтоне, которая уже уходит, намерена предпринять шаги, собственно, они об этом и говорили, для того, чтобы и дальше подливать масло в огонь и дальше провоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг этого конфликта".

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Детали: Ранее СМИ со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.

По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.

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