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Боррель розкритикував повільні рішення ЄС щодо підтримки України: Треба почати діяти

Марія Ємець, Ірина БалачукПонеділок, 18 листопада 2024, 12:06
Боррель розкритикував повільні рішення ЄС щодо підтримки України: Треба почати діяти
Жозеп Боррель. Фото з сайту eeas.europa.eu

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, який завершує роботу на цій посаді, розкритикував повільні рішення країн ЄС щодо підтримки України, і закликав діяти рішучіше і швидше.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву дипломата перед зустріччю очільників МЗС країн ЄС 18 листопада

Пряма мова Борреля: "Коли єдності немає, проявити силу неможливо. Дуже часто ми не були об’єднані і вели дискусії надто довго. Не можна претендувати на те, щоб бути геополітичним гравцем, якщо у нас йдуть дні, тижні, місяці на узгодження рішення, щоб діяти. Тож мій останній заклик до колег – будьте об’єднані, вирішуйте швидше. Події не чекають, Росія не призупиняє війну через те, що ви у роздумах".

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Деталі: Він додав, що щоразу, коли країни Євросоюзу вирішували щось щодо підтримки України, це "було надто довго".

"Щоразу були сумніви, треба чи не треба це робити. Війна триває далі, українці потребують більше нашої підтримки… Ми маємо припинити говорити і почати діяти швидше", – підкреслив Боррель.

Боррель також констатував, що остання масштабна ракетна атака РФ доводить, що очільник Кремля не налаштований на переговори.

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Читайте свіже інтерв’ю "Європейської правди", в якому Боррель ділиться підсумками своїх зусиль щодо підтримки України на посаді.

Передісторія:

  • Жозеп Боррель невдовзі завершить роботу на своїй посаді разом з попереднім складом Єврокомісії. Його наступницею має стати експрем’єрка Естонії Кая Каллас. 
  • На слуханнях щодо свого призначення Каллас наголосила на важливості підтримувати Україну і реалістично дивитися на загрози, з якими може зіткнутися Європа.

"ЄвроПравда" вже розповідала про кандидатку на посаду голови європейської дипломатії у статті "Русофобка", якій довірилася Європа: чого чекати від Каї Каллас на чолі дипломатії ЄС

ЄСдопомога Україні
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