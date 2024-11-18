Боррель раскритиковал медленные решения ЕС по поддержке Украины: Надо начать действовать

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, который заканчивает работу на этом посту, раскритиковал медленные решения стран ЕС относительно поддержки Украины, и призвал действовать решительнее и быстрее.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление дипломата перед встречей руководителей МИД стран ЕС 18 ноября

Прямая речь Борреля: "Когда единства нет, проявить силу невозможно. Очень часто мы не были объединены и вели дискуссии слишком долго. Нельзя претендовать на то, чтобы быть геополитическим игроком, если у нас уходят дни, недели, месяцы на согласование решения, чтобы действовать. Поэтому мой последний призыв к коллегам – будьте объединены, решайте быстрее. События не ждут, Россия не приостанавливает войну из-за того, что вы в раздумьях".

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Детали: Он добавил, что каждый раз, когда страны Евросоюза решали что-то относительно поддержки Украины, это "было слишком долго".

"Каждый раз были сомнения, надо или не надо это делать. Война продолжается дальше, украинцы нуждаются в большей нашей поддержке... Мы должны прекратить говорить и начать действовать быстрее", – подчеркнул Боррель.

Боррель также констатировал, что последняя масштабная ракетная атака РФ доказывает, что глава Кремля не настроен на переговоры.

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Читайте свежее интервью "Европейской правды", в котором Боррель делится итогами своих усилий по поддержке Украины на посту.

Предыстория:

Жозеп Боррель вскоре завершит работу в своей должности вместе с предыдущим составом Еврокомиссии. Его преемницей должна стать экс-премьер Эстонии Кая Каллас.

На слушаниях по своему назначению Каллас подчеркнула важность поддерживать Украину и реалистично смотреть на угрозы, с которыми может столкнуться Европа.

"ЕвроПравда" уже рассказывала о кандидате на должность главы европейской дипломатии в статье "Русофобка", которой доверилась Европа: чего ждать от Кайи Каллас во главе дипломатии ЕС