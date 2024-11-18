У Кремлі відреагували на "мирний план" Ердогана щодо заморозки війни в Україні
Понеділок, 18 листопада 2024, 12:44
Речник правителя Росії Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення ЗМІ про "мирний план" турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана щодо припинення розв’язаної РФ війни проти України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс"
Деталі: За словами Пєскова, пропозиції, які опублікували ЗМІ, є неприйнятними для Росії. "Варіант заморозки по лінії бойового зіткнення апріорі є неприйнятним для російської сторони", – зазначив речник Кремля.
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На запитання, чи не обговорювали Путін з Ердоганом такі плани, він відповів негативно.
"Ні, це не обговорювали, і ми звернули увагу на ці публікації, але поки що не володіємо жодними даними щодо цього, не знаємо, про що може йтися", – зазначив Пєсков.
Передісторія:
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- За даними агентства Bloomberg, Ердоган збирається представити свій "мирний план" щодо війни РФ проти України на саміті G20 у бразильському Ріо-де-Жанейро.
- Пропозиції Ердогана, зокрема передбачають заморозку бойових дій на поточних позиціях сторін, а також відкладення обговорення питання про вступ України до НАТО щонайменше на 10 років як поступку Путіну.
- Нещодавно The Wall Street Journal повідомило, що в оточенні обраного президента США Дональда Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.