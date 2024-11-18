У Кремлі відреагували на "мирний план" Ердогана щодо заморозки війни в Україні

Речник правителя Росії Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення ЗМІ про "мирний план" турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана щодо припинення розв’язаної РФ війни проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс"

Деталі: За словами Пєскова, пропозиції, які опублікували ЗМІ, є неприйнятними для Росії. "Варіант заморозки по лінії бойового зіткнення апріорі є неприйнятним для російської сторони", – зазначив речник Кремля.

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На запитання, чи не обговорювали Путін з Ердоганом такі плани, він відповів негативно.

"Ні, це не обговорювали, і ми звернули увагу на ці публікації, але поки що не володіємо жодними даними щодо цього, не знаємо, про що може йтися", – зазначив Пєсков.

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