Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кремлі відреагували на "мирний план" Ердогана щодо заморозки війни в Україні

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 18 листопада 2024, 12:44
У Кремлі відреагували на мирний план Ердогана щодо заморозки війни в Україні
Реджеп Таїп Ердоган, фото: Getty Images, Володимир Путін, фото: Getty Imagess

Речник правителя Росії Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення ЗМІ про "мирний план" турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана щодо припинення розв’язаної РФ війни проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс"

Деталі: За словами Пєскова, пропозиції, які опублікували ЗМІ, є неприйнятними для Росії. "Варіант заморозки по лінії бойового зіткнення апріорі є неприйнятним для російської сторони", – зазначив речник Кремля.

Реклама:

На запитання, чи не обговорювали Путін з Ердоганом такі плани, він відповів негативно.

"Ні, це не обговорювали, і ми звернули увагу на ці публікації, але поки що не володіємо жодними даними щодо цього, не знаємо, про що може йтися", – зазначив Пєсков.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • За даними агентства Bloomberg, Ердоган збирається представити свій "мирний план" щодо війни РФ проти України на саміті G20 у бразильському Ріо-де-Жанейро.
  • Пропозиції Ердогана, зокрема передбачають заморозку бойових дій на поточних позиціях сторін, а також відкладення обговорення питання про вступ України до НАТО щонайменше на 10 років як поступку Путіну.
  • Нещодавно The Wall Street Journal повідомило, що в оточенні обраного президента США Дональда Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.

ЕрдоганРосіявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний вважає, що Європа не готова до тривалої війни з Росією

Зеленський заявив, що Україна готова ділитися з Африкою досвідом знищення "вагнерівців"

Зеленський: Є всі шанси завершити війну наступного року, в січні побачимо пропозиції Трампа

За отруєнням Ющенка, ймовірно, стоїть Росія – розвідка США розсекретила документ

До "розстрільних списків" РФ мали увійти вчителі, журналісти, священники – Буданов

Канада запевнила, що "дотримається своїх зобов’язань" щодо арешту Нетаньягу

Усі новини...
Ердоган
Ердоган на саміті G20 запропонує заморозити війну в Україні і відкласти вступ до НАТО – ЗМІ
Ердоган вірить у "легке завершення" війни в Україні, якщо за справу візьметься команда Трампа
Ердоган заявив, що США та члени НАТО не хочуть, щоб Україна вступила до Альянсу
Останні новини
20:02
Енергетики скасували обмеження світла до кінця доби
19:53
Гераскевич вдруге в сезоні фінішував у топ-10 на Кубку світу зі скелетону
19:43
Зеленський підтримує перехід ЗСУ на нову систему управління, якщо це зменшить бюрократію
19:27
Грузинська опозиція збирає протест на перший день засідання нового парламенту
19:14
Залужний вважає, що Європа не готова до тривалої війни з Росією
18:59
"Динамо" без проблем перемогло "Чорноморець" у чемпіонаті України з футболу
18:42
До судна, що могло пошкодити кабелі у Балтиці, підходили військові кораблі ще кількох країн
18:26
У неділю відключення електроенергії діятимуть 4 години
18:24
Зеленський заявив, що Україна готова ділитися з Африкою досвідом знищення "вагнерівців"
18:15
Глава МЗС Франції: для нас немає "червоних ліній" у підтримці України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: