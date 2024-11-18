В Кремле отреагировали на "мирный план" Эрдогана относительно заморозки войны в Украине

Спикер правителя России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о "мирном плане" турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по прекращению развязанной РФ войны против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс"

Детали: По словам Пескова, предложения, которые опубликовали СМИ, являются неприемлемыми для России. "Вариант заморозки по линии боевого соприкосновения априори неприемлем для российской стороны", - отметил представитель Кремля.

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На вопрос, не обсуждали ли Путин с Эрдоганом такие планы, он ответил отрицательно.

"Нет, это не обсуждалось, и мы обратили внимание на эти публикации, но пока не владеем никакими данными по этому поводу, не знаем, о чем может идти речь", – отметил Песков.

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