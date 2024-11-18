В Кремле отреагировали на "мирный план" Эрдогана относительно заморозки войны в Украине
Понедельник, 18 ноября 2024, 12:44
Спикер правителя России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о "мирном плане" турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по прекращению развязанной РФ войны против Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс"
Детали: По словам Пескова, предложения, которые опубликовали СМИ, являются неприемлемыми для России. "Вариант заморозки по линии боевого соприкосновения априори неприемлем для российской стороны", - отметил представитель Кремля.
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На вопрос, не обсуждали ли Путин с Эрдоганом такие планы, он ответил отрицательно.
"Нет, это не обсуждалось, и мы обратили внимание на эти публикации, но пока не владеем никакими данными по этому поводу, не знаем, о чем может идти речь", – отметил Песков.
Предыстория:
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- По данным агентства Bloomberg, Эрдоган собирается представить свой "мирный план" по войне РФ против Украины на саммите G20 в бразильском Рио-де-Жанейро.
- Предложения Эрдогана, в частности предусматривают заморозку боевых действий на текущих позициях сторон, а также отложение обсуждения вопроса о вступлении Украины в НАТО минимум на 10 лет как уступку Путину.
- Недавно The Wall Street Journal сообщило, что в окружении избранного президента США Дональда Трампа по поводу его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летнем моратории на принятие Украины в НАТО.