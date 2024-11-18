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Росія вдарила ракетою по житловій забудові Одеси: 10 людей загинули, десятки поранені

Олександр ШумілінПонеділок, 18 листопада 2024, 15:00
Росія вдарила ракетою по житловій забудові Одеси: 10 людей загинули, десятки поранені
Фото: ДСНС

Російська армія в понеділок вдень завдала ракетного удару по Одесі, в результаті чого загинули 10 цивільних.

Джерело: повідомлення керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, мера Одеси Геннадія Труханова, Офісу генерального прокурора

Пряма мова Кіпера: "Попередньо, внаслідок російської російської атаки 8 загиблих та 18 поранених. Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані.".

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Пряма мова Труханова: "Ворог підступно спрямував ракету у житлову забудову, район ділової активності. Наразі вже відомо про 8 загиблих, люди просто йшли у своїх справах".

 
Фото:ДСНС
 
Фото:ДСНС

Деталі: Об 11.58 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни випустили балістичну ракету по Одесі. 

Оновлено 14:10: Пізніше Кіпер повідомив, що серед загиблих в Одесі медики, поліцейські, звичайні цивільні люди. "Поранено 39 людей, в тому числі 4 дитини віком 7, 10 та двоє 11 років. Діти у стані середньої ступеню важкості шпиталізовані. Також у лікарнях 30 дорослих, з них троє у вкрай важкому стані", - написав він. 

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Оновлено 15:00: Кіпер повідомив, що кількість загиблих збільшилась до 10. "Серед них сім поліцейських, медик та два місцевих жителі", - написав він. Офіс генерального прокурора повідомив, що ще 44 людини постраждали, серед них четверо дітей.

Одесаракетний ударвійнажертви
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