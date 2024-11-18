Россия ударила ракетой по жилой застройке Одессы: 10 человек погибли, десятки ранены

Российская армия в понедельник днем нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего погибли 10 гражданских.

Источник: сообщение руководителя Одесской ОГА Олега Кипера, мэра Одессы Геннадия Труханова

Прямая речь Кипера: "Предварительно, в результате российской российской атаки 8 погибших и 18 раненых. Среди пострадавших один ребенок. Четверо людей в тяжелом состоянии.".

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Прямая речь Труханова: "Враг коварно направил ракету в жилую застройку, район деловой активности. Сейчас уже известно о 8 погибших, люди просто шли по своим делам".

Детали: В 11.58 Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне выпустили баллистическую ракету по Одессе.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Обновлено 14:10: Позже Кипер сообщил, что среди погибших в Одессе медики, полицейские, обычные гражданские люди. "Ранены 39 человек, в том числе 4 ребенка в возрасте 7, 10 и двое 11 лет. Дети в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Также в больницах 30 взрослых, из них трое в крайне тяжелом состоянии", - написал он.

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Обновлено 15:00: Кипер сообщил, что количество погибших увеличилось до 10. "Среди них семь полицейских, медик и два местных жителя", - написал он. Офис генерального прокурора сообщил, что еще 44 человека пострадали, среди них четверо детей.