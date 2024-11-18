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У ВР не відповіли, куди подівся "слуга" Куницький: грошей на відрядження з бюджету не виділяли

Ірина Балачук, Валентина РоманенкоПонеділок, 18 листопада 2024, 13:28
У ВР не відповіли, куди подівся слуга Куницький: грошей на відрядження з бюджету не виділяли
Олександр Куницький. Фото з Facebook

У Верховній Раді та у фракції "Слуга народу" не змогли відповісти, де наразі перебуває народний депутат Олександр Куницький, про якого ЗМІ писали, що він утік з країни.

Джерело: відповідь Апарату ВР на запит, речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук у коментарі "Українській правді" та джерела "УП" у правоохоронних органах

Деталі: На початку листопада проєкт "Бігус. Інфо" повідомив, що нардеп від "Слуги народу" Куницький, ймовірно, виїхав з країни, як це раніше зробив його колега-утікач Артем Дмитрук.

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Джерела "УП" у правоохоронних органах повідомили, що Куницький у вересні виїхав у відрядження, але станом на 18 листопада в Україну не вернувся.

"УП" намагалась дізнатися, де перебуває нардеп, у речниці "Слуги народу" Юлії Палійчук, але вона коментувати місцеперебування депутата відмовилась.

Пряма мова Палійчук: "Я чутки не коментую. Що вам каже сам Куницький? Нічого? Ну, мені він теж нічого не каже. Я не коментую чутки. І я не повинна знати, де перебуває конкретний депутат, депутатів багато. У мене немає офіційної інформації про те, що Куницький втік з України. А з приводу відрядження – є Апарат ВР, це вони надають інформацію про відрядження, а не речниця фракції. До побачення".   

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УП також намагалась отримати коментарі голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк, та першого заступника голови ВР Олександра Корнієнка, який був обраний до парламенту від "Слуги народу", але вони на дзвінки не відповіли.

Ми написали Шуляк і її речниці у WatsApp, їхні відповіді опублікуємо відразу, як отримаємо.

В Апараті ВР у відповіді на запит нагадали, що Верховна Рада 9 скликання в умовах дії воєнного стану працює в режимі одного пленарного засідання, яке триває до дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, і що у перший вівторок вересня почала свою роботу чергова – 12-та – сесія ВР.

Дослівно з відповіді на запит: "Перед відкриттям кожного пленарного засідання у залі засідань Верховної Ради народний депутат реєструється за допомогою електронної системи шляхом натискання кнопки "за". Народний депутат Куницький О.О. зареєструвався та брав участь у триваючому пленарному засіданні 12 сесії Верховної Ради 9 скликання".

Там також повідомили, що "за запитуваний період (УП питала про час від вересня до 7 листопада – дня, коли надсилали запит – ред.) народному депутату Куницькому О.О. відшкодування витрат на відрядження за рахунок коштів державного бюджету не здійснювалося".

Водночас в Апараті ВР додали, що "відомості щодо службових відряджень народних депутатів під час дії особливого періоду віднесені до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію…, тому не можуть бути надані".

На інші запитання УП в Апараті ВР не відповіли.

"Українську правду" цікавили відповіді на питання:

  1. Коли і куди поїхав у відрядження Куницький?
  2. Якою є погоджена головою ВР тривалість відрядження Куницького?
  3. Скільки засідань ВР пропустив нардеп Куницький з вересня до цього часу (на момент надсилання запиту – 7 листопада)?
  4. Яких заходів вживає ВР до депутатів, які порушують терміни закордонних відряджень і не відвідують засідання ВР під час дії воєнного стану?
  5. Чи відоме ВР місце перебування Куницького? Якщо ні, то чи зверталась ВР до правоохоронних органів з приводу зникнення депутата?

Згідно з даними на сайті ВР, Куницький на засіданнях 8, 9, 10, 11, 14, 29, 30, 31 жовтня був відсутній. 

 
Скриншот з сайту ВР

Востаннє "слуга" Куницький голосував на засіданні 19 вересня.

20 вересня у всіх голосуваннях навпроти прізвища Куницького вказано – не голосував, даних про сигнальне голосування цього дня на сайті парламенту немає.  

Слуга народуВерховна Рада
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