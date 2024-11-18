В ВР не ответили, куда делся "слуга" Куницкий: денег на командировку из бюджета не выделяли
В Верховной Раде и во фракции "Слуга народа" не смогли ответить, где сейчас находится народный депутат Александр Куницкий, о котором СМИ писали, что он сбежал из страны.
Источник: ответ Аппарата ВР на запрос, пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук в комментарии "Украинской правде" и источники "УП" в правоохранительных органах
Детали: В начале ноября проект "Бигус. Инфо" сообщил, что нардеп от "Слуги народа" Куницкий, вероятно, выехал из страны, как это ранее сделал его коллега-беглец Артем Дмитрук.
Источники "УП" в правоохранительных органах сообщили, что Куницкий в сентябре выехал в командировку, но по состоянию на 18 ноября в Украину не вернулся.
"УП" пыталась узнать, где находится нардеп, у пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук, но она комментировать местонахождение депутата отказалась.
Прямая речь Палийчук: "Я слухи не комментирую. Что вам говорит сам Куницкий? Ничего? Ну, мне он тоже ничего не говорит. Я не комментирую слухи. И я не должна знать, где находится конкретный депутат, депутатов много. У меня нет официальной информации о том, что Куницкий сбежал из Украины. А по поводу командировки – есть Аппарат ВР, это они предоставляют информацию о командировках, а не пресс-секретарь фракции. До свидания".
УП также пыталась получить комментарии главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк, и первого заместителя главы ВР Александра Корниенко, который был избран в парламент от "Слуги народа", но они на звонки не ответили.
Мы написали Шуляк и ее пресс-секретарю в WatsApp, их ответы опубликуем сразу, как получим.
В Аппарате ВР в ответе на запрос напомнили, что Верховная Рада 9 созыва в условиях действия военного положения работает в режиме одного пленарного заседания, которое длится до дня прекращения или отмены военного положения в Украине, и что в первый вторник сентября начала свою работу очередная – 12-я – сессия ВР.
Дословно из ответа на запрос: "Перед открытием каждого пленарного заседания в зале заседаний Верховной Рады народный депутат регистрируется с помощью электронной системы путем нажатия кнопки "за". Народный депутат Куницкий А.А. зарегистрировался и принимал участие в продолжающемся пленарном заседании 12 сессии Верховной Рады 9 созыва".
Там также сообщили, что "за запрашиваемый период (УП спрашивала о времени от сентября до 7 ноября – дня, когда отправляли запрос – ред.) народному депутату Куницкому А.А. возмещение расходов на командировку за счет средств государственного бюджета не осуществлялось".
В то же время в Аппарате ВР добавили, что "сведения о служебных командировках народных депутатов во время действия особого периода отнесены к Перечню сведений, составляющих служебную информацию..., поэтому не могут быть предоставлены".
На другие вопросы УП в Аппарате ВР не ответили.
"Украинскую правду" интересовали ответы на вопросы:
- Когда и куда поехал в командировку Куницкий?
- Какова согласованная главой ВР продолжительность командировки Куницкого?
- Сколько заседаний ВР пропустил нардеп Куницкий с сентября до сих пор (на момент отправки запроса – 7 ноября)?
- Какие меры принимает ВР к депутатам, которые нарушают сроки загранкомандировок и не посещают заседания ВР во время действия военного положения?
- Известно ли ВР место пребывания Куницкого? Если нет, то обращалась ли ВР в правоохранительные органы по поводу исчезновения депутата?
Согласно данным на сайте ВР, Куницкий на заседаниях 8, 9, 10, 11, 14, 29, 30, 31 октября отсутствовал.
Последний раз "слуга" Куницкий голосовал на заседании 19 сентября.
20 сентября во всех голосованиях напротив фамилии Куницкого указано – не голосовал, данных о сигнальном голосовании в этот день на сайте парламента нет.