В ВР не ответили, куда делся "слуга" Куницкий: денег на командировку из бюджета не выделяли  

В Верховной Раде и во фракции "Слуга народа" не смогли ответить, где сейчас находится народный депутат Александр Куницкий, о котором СМИ писали, что он сбежал из страны.

Источник: ответ Аппарата ВР на запрос, пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук в комментарии "Украинской правде" и источники "УП" в правоохранительных органах

Детали: В начале ноября проект "Бигус. Инфо" сообщил, что нардеп от "Слуги народа" Куницкий, вероятно, выехал из страны, как это ранее сделал его коллега-беглец Артем Дмитрук.

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Источники "УП" в правоохранительных органах сообщили, что Куницкий в сентябре выехал в командировку, но по состоянию на 18 ноября в Украину не вернулся.

"УП" пыталась узнать, где находится нардеп, у пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук, но она комментировать местонахождение депутата отказалась.

Прямая речь Палийчук: "Я слухи не комментирую. Что вам говорит сам Куницкий? Ничего? Ну, мне он тоже ничего не говорит. Я не комментирую слухи. И я не должна знать, где находится конкретный депутат, депутатов много. У меня нет официальной информации о том, что Куницкий сбежал из Украины. А по поводу командировки – есть Аппарат ВР, это они предоставляют информацию о командировках, а не пресс-секретарь фракции. До свидания".

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УП также пыталась получить комментарии главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк, и первого заместителя главы ВР Александра Корниенко, который был избран в парламент от "Слуги народа", но они на звонки не ответили.

Мы написали Шуляк и ее пресс-секретарю в WatsApp, их ответы опубликуем сразу, как получим.

В Аппарате ВР в ответе на запрос напомнили, что Верховная Рада 9 созыва в условиях действия военного положения работает в режиме одного пленарного заседания, которое длится до дня прекращения или отмены военного положения в Украине, и что в первый вторник сентября начала свою работу очередная – 12-я – сессия ВР.

Дословно из ответа на запрос: "Перед открытием каждого пленарного заседания в зале заседаний Верховной Рады народный депутат регистрируется с помощью электронной системы путем нажатия кнопки "за". Народный депутат Куницкий А.А. зарегистрировался и принимал участие в продолжающемся пленарном заседании 12 сессии Верховной Рады 9 созыва".

Там также сообщили, что "за запрашиваемый период (УП спрашивала о времени от сентября до 7 ноября – дня, когда отправляли запрос – ред.) народному депутату Куницкому А.А. возмещение расходов на командировку за счет средств государственного бюджета не осуществлялось".

В то же время в Аппарате ВР добавили, что "сведения о служебных командировках народных депутатов во время действия особого периода отнесены к Перечню сведений, составляющих служебную информацию..., поэтому не могут быть предоставлены".

На другие вопросы УП в Аппарате ВР не ответили.

"Украинскую правду" интересовали ответы на вопросы:

Когда и куда поехал в командировку Куницкий? Какова согласованная главой ВР продолжительность командировки Куницкого? Сколько заседаний ВР пропустил нардеп Куницкий с сентября до сих пор (на момент отправки запроса – 7 ноября)? Какие меры принимает ВР к депутатам, которые нарушают сроки загранкомандировок и не посещают заседания ВР во время действия военного положения? Известно ли ВР место пребывания Куницкого? Если нет, то обращалась ли ВР в правоохранительные органы по поводу исчезновения депутата?

Согласно данным на сайте ВР, Куницкий на заседаниях 8, 9, 10, 11, 14, 29, 30, 31 октября отсутствовал.

СКРИНШОТ С САЙТА ВР

Последний раз "слуга" Куницкий голосовал на заседании 19 сентября.

20 сентября во всех голосованиях напротив фамилии Куницкого указано – не голосовал, данных о сигнальном голосовании в этот день на сайте парламента нет.