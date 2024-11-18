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МЗС Франції прокоментувало можливість дозволити Україні завдавати ударів вглиб РФ

Ірина КутєлєваПонеділок, 18 листопада 2024, 13:22
МЗС Франції прокоментувало можливість дозволити Україні завдавати ударів вглиб РФ
Фото: Getty Images

У Франції заявили, що їхня позиція щодо надання Україні дозволу на удари їхньою зброєю вглиб Росії поки не змінилася.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву очільника МЗС Франції Жан-Ноель Барро

Деталі: За його словами, президент Емманюель Макрон у травні заявляв, що Франція готова розглянути варіант з наданням Україні такого дозволу.

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"Ми відкрито сказали, що це варіант, який ми розглянемо, якщо він дасть змогу завдати ударів по цілях, звідки Росія наразі здійснює агресію на українській території", – зазначив Барро.

За його словами, відтоді позиція Парижа лишилась незмінною.

Як раніше повідомляли ЗМІ, президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю по території РФ.

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За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї. 

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, коментуючи ці повідомлення, наголосила, що Україна має право захищатись.

Франція
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