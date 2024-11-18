МЗС Франції прокоментувало можливість дозволити Україні завдавати ударів вглиб РФ
У Франції заявили, що їхня позиція щодо надання Україні дозволу на удари їхньою зброєю вглиб Росії поки не змінилася.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву очільника МЗС Франції Жан-Ноель Барро
Деталі: За його словами, президент Емманюель Макрон у травні заявляв, що Франція готова розглянути варіант з наданням Україні такого дозволу.
"Ми відкрито сказали, що це варіант, який ми розглянемо, якщо він дасть змогу завдати ударів по цілях, звідки Росія наразі здійснює агресію на українській території", – зазначив Барро.
За його словами, відтоді позиція Парижа лишилась незмінною.
Як раніше повідомляли ЗМІ, президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю по території РФ.
За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, коментуючи ці повідомлення, наголосила, що Україна має право захищатись.