МИД Франции прокомментировал возможность разрешить Украине наносить удары вглубь РФ

Во Франции заявили, что их позиция относительно предоставления Украине разрешения на удары их оружием вглубь России пока не изменилась.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление главы МИД Франции Жан-Ноэль Барро

Детали: По его словам, президент Эмманюэль Макрон в мае заявлял, что Франция готова рассмотреть вариант с предоставлением Украине такого разрешения.

Реклама:

"Мы открыто сказали, что это вариант, который мы рассмотрим, если он позволит нанести удары по целям, откуда Россия сейчас осуществляет агрессию на украинской территории", - отметил Барро.

По его словам, с тех пор позиция Парижа осталась неизменной.

Как ранее сообщали СМИ, президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие по территории РФ.

РЕКЛАМА:

По данным портала Axios, речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на вовлечение в войну войск Северной Кореи.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя эти сообщения, отметила, что Украина имеет право защищаться.