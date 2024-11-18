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Зеленський про смертельний удар РФ по Одесі: Показово після дзвінків Путіну

Станіслав ПогоріловПонеділок, 18 листопада 2024, 13:50
Зеленський про смертельний удар РФ по Одесі: Показово після дзвінків Путіну
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський, реагуючи на ракетний удар по Одесі вдень 18 листопада, зазначив, що "це показові удари", бо Росію цікавить лише війна.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна".

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Деталі: За його словами, цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени "Групи двадцяти", до всіх столиць світу.

Нагадаємо: Вдень, 18 листопада російська армія завдала ракетного удару по Одесі, в результаті чого загинули 8 цивільних. Також повідомляється про та 18 поранених. Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані.

Передісторія: Вдень 15 листопада стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля. Тоді Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".

ОдесаЗеленськийракетний удар
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