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Зеленский о смертельном ударе РФ по Одессе: Показательно после звонков Путину

Станислав ПогориловПонедельник, 18 ноября 2024, 13:50
Зеленский о смертельном ударе РФ по Одессе: Показательно после звонков Путину
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский, реагируя на ракетный удар по Одессе днем 18 ноября, отметил, что "это показательные удары", потому что Россию интересует только война.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Это не случайные удары - это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война".

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Детали: По его словам, этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира.

Напомним: Днем, 18 ноября российская армия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего погибли 8 гражданских. Также сообщается о и 18 раненых. Среди пострадавших один ребенок. Четверо людей в тяжелом состоянии.

Предыстория: Днем 15 ноября стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля. Тогда Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".

ОдессаЗеленскийракетный удар
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