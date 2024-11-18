Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шольц не змінив позицію щодо далекобійної зброї для України попри дозвіл США

Ірина КутєлєваПонеділок, 18 листопада 2024, 14:07
Шольц не змінив позицію щодо далекобійної зброї для України попри дозвіл США
Шольц. Фото: Getty Images

В німецькому уряді кажуть, що канцлер Олаф Шольц не готовий передати Україні далекобійні ракети Taurus попри дозвіл США на удари ATACMS по російській території.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву заступника речника уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер, якого цитує AFP

Деталі: За його словами, позиція федерального канцлера з цього питання залишається "незмінною".

Реклама:

Шольц узяв на себе "чіткі зобов'язання" з цього питання і заявив, що "не змінить своєї позиції", додав Бюхнер.

Він вказав, що для Шольца важливо, "щоб ця війна не переросла в ескалацію".

"З цієї причини канцлер не хотів "переступати певні межі… у своїй військовій підтримці України", – додав Бюхнер.

РЕКЛАМА:

Як раніше повідомляли ЗМІ, президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю по території РФ.

За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї. 

Дивіться відео "ЄвроПравди": Дозвіл Байдена бити ATACMS по РФ: детальний розбір

ШольцвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У готелі Києва сталася стрілянина: є загиблий і поранені, нападника шукають

Reuters: Україна втратила понад 40% контрольованої території на Курщині

Залужний вважає, що Європа не готова до тривалої війни з Росією

У неділю відключення електроенергії діятимуть 4 години

Зеленський заявив, що Україна готова ділитися з Африкою досвідом знищення "вагнерівців"

За отруєнням Ющенка, ймовірно, стоїть Росія – розвідка США розсекретила документ

Усі новини...
Шольц
Президент Польщі розкритикував Шольца за дзвінок Путіну
Прем’єр Британії про дзвінок Шольца Путіну: Це його справа, з ким розмовляти
Шольц пояснив дзвінок Путіну, однак визнав, що той не змінив свою позицію
Останні новини
00:58
Росія б’є по Україні північнокорейськими ракетами із західними компонентами – CNN
00:25
Науковці вважають, що розкрили ще один секрет довголіття. Він повʼязаний із відчуттям вдячності
00:06
боксУкраїнський боксер Захожий зазнав першої поразки в кар’єрі та втратив титул EBU
23:57
На фронті за день відбулося понад 220 боєзіткнень – Генштаб
23:54
За крок до сотої перемоги. Американка Шиффрін виграла другий слалом у гірських лижах в новому сезоні
23:47
"Люди мруть щодня по 10-20 душ на ходу". Спогади про Голодомор у маловідомих щоденниках Луки Гусака
23:12
Донецький "Шахтар" розгромив "Інгулець" у чемпіонаті України з футболу
22:49
У неділю в низці регіонів ожеледиця, можливі порушення руху транспорту
22:22
Путін заборонив "пропагувати" в Росії відмову народжувати дітей
21:59
автоспортВід Шумахера до Ферстапена: 5 найкращих проривів в історії Формули-1
Усі новини...
Реклама:
Реклама: