Шольц не змінив позицію щодо далекобійної зброї для України попри дозвіл США

В німецькому уряді кажуть, що канцлер Олаф Шольц не готовий передати Україні далекобійні ракети Taurus попри дозвіл США на удари ATACMS по російській території.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву заступника речника уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер, якого цитує AFP

Деталі: За його словами, позиція федерального канцлера з цього питання залишається "незмінною".

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Шольц узяв на себе "чіткі зобов'язання" з цього питання і заявив, що "не змінить своєї позиції", додав Бюхнер.

Він вказав, що для Шольца важливо, "щоб ця війна не переросла в ескалацію".

"З цієї причини канцлер не хотів "переступати певні межі… у своїй військовій підтримці України", – додав Бюхнер.

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Як раніше повідомляли ЗМІ, президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю по території РФ.

За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї.

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