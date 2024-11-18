Шольц не изменил позицию по дальнобойному оружию для Украины, несмотря на разрешение США

В немецком правительстве говорят, что канцлер Олаф Шольц не готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus несмотря на разрешение США на удары ATACMS по российской территории.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление заместителя спикера правительства Германии Вольфганг Бюхнер, которого цитирует AFP

Детали: По его словам, позиция федерального канцлера по этому вопросу остается "неизменной".

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Шольц взял на себя "четкие обязательства" по этому вопросу и заявил, что "не изменит своей позиции", добавил Бюхнер.

Он указал, что для Шольца важно, "чтобы эта война не переросла в эскалацию".

"По этой причине канцлер не хотел "переступать определенные границы... в своей военной поддержке Украины", – добавил Бюхнер.

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Как ранее сообщали СМИ, президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие по территории РФ.

По данным портала Axios, сейчас речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на привлечение в войну войск Северной Кореи.

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