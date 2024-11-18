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Сійярто у відповідь на дозвіл США бити углиб Росії почав лякати глобальною війною

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловПонеділок, 18 листопада 2024, 14:39
Сійярто у відповідь на дозвіл США бити углиб Росії почав лякати глобальною війною
Петер Сійярто, фото: Getty images

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував рішення США дозволити Україні використати ракети дальнього радіуса дії для ударів по російській території. За його словами, війна в Україні може "розширитись до глобального масштабу".

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на повідомлення очільника угорського МЗС у Facebook

Пряма мова: "Провоєнний мейнстрим зробив останню, відчайдушну атаку на нову реальність. Ці сили, схоже, навіть не ухиляються від найгіршого: розширення війни в Україні до глобальних масштабів".

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Деталі: Також, на його думку, результати виборів у США, на яких переміг республіканець Дональд Трамп, створюють нову політичну реальність.

"Ця нова реальність базується на волі людей, які визначилися на виборах. Вони вирішили підтримати промирні, патріотичні сили. Провоєнні політики, яких усунули від влади у Вашингтоні та Брюсселі, відмовляються зважати на волю народу", – заявив він.

Також він додав, коментуючи першу зустріч міністрів закордонних справ ЄС після перемоги Трампа, яка відбувається 18 листопада, що "це буде важка битва, адже Брюссель також повинен зупинити ескалацію".

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УгорщинаУкраїнавійнаСША
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