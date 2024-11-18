Сийярто в ответ на разрешение США бить вглубь России начал пугать глобальной войной
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал решение США разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия для ударов по российской территории. По его словам, война в Украине может "расшириться до глобального масштаба".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение главы венгерского МИД в Facebook
Прямая речь: "Провоенный мейнстрим сделал последнюю, отчаянную атаку на новую реальность. Эти силы, похоже, даже не уклоняются от худшего: расширения войны в Украине до глобальных масштабов", - считает Сияйрто.
Детали: Также, по его мнению, результаты выборов в США, на которых победил республиканец Дональд Трамп, создают новую политическую реальность.
"Эта новая реальность базируется на воле людей, которые определились на выборах. Они решили поддержать промирные, патриотические силы. Провоенные политики, которых отстранили от власти в Вашингтоне и Брюсселе, отказываются считаться с волей народа", - заявил он.