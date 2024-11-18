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ЄС розширив санкції проти Ірану через військову підтримку Росії

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцПонеділок, 18 листопада 2024, 15:50
ЄС розширив санкції проти Ірану через військову підтримку Росії
Ілюстративне фото: Getty Images

18 листопада Рада ЄС ухвалила рішення розширити санкції проти Ірану через його військову підтримку загарбницької війни Росії проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС

Деталі: Рішення спрямоване на використання суден і портів для передачі БПЛА, ракет і пов'язаних з ними технологій та компонентів іранського виробництва.

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Нововведення запроваджує заборону на експорт, передачу, постачання або продаж з ЄС до Ірану компонентів, що використовуються у розробці та виробництві ракет і БПЛА.

ЄС також запроваджує заборону на транзакції та будь-які операції з портами та шлюзами, що перебувають у власності, під управлінням або контролем фізичних та юридичних осіб, включених до санкційного переліку. Цей захід включає доступ до інфраструктури портів і шлюзів, таких як Амірабад і Анзалі, і надання будь-яких послуг суднам.

Крім того, Рада ЄС ухвалила обмежувальні заходи проти однієї фізичної та чотирьох юридичних осіб.

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До переліку потрапила судноплавна компанія Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) та її директор Мохаммад Реза Хіабані. IRISL є національним морським перевізником Ірану, і протягом багатьох років його судна були задіяні у перевезенні безпілотників для включеного до списку ЄС Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Рада ЄС також внесла до списку три російські судноплавні компанії – MG Flot, VTS Broker та Arapax. Їхні судна беруть участь у перевезенні через Каспійське море зброї та боєприпасів іранського виробництва, в тому числі компонентів БПЛА, для постачання російських військ, що воюють в Україні.

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ІранЄСсанкції
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