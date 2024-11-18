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ЕС расширил санкции против Ирана из-за военной поддержки России

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 18 ноября 2024, 15:50
ЕС расширил санкции против Ирана из-за военной поддержки России
Иллюстративное фото: Getty Images

18 ноября Совет ЕС принял решение расширить санкции против Ирана из-за его военной поддержки захватнической войны России против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС

Детали: Решение направлено на использование судов и портов для передачи БПЛА, ракет и связанных с ними технологий и компонентов иранского производства.

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Нововведение вводит запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из ЕС в Иран компонентов, используемых в разработке и производстве ракет и БПЛА.

ЕС также вводит запрет на транзакции и любые операции с портами и шлюзами, находящимися в собственности, под управлением или контролем физических и юридических лиц, включенных в санкционный перечень. Эта мера включает доступ к инфраструктуре портов и шлюзов, таких как Амирабад и Анзали, и предоставление любых услуг судам.

Кроме того, Совет ЕС принял ограничительные меры против одного физического и четырех юридических лиц.

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В перечень попала судоходная компания Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и ее директор Мохаммад Реза Хиабани. IRISL является национальным морским перевозчиком Ирана, и в течение многих лет его суда были задействованы в перевозке беспилотников для включенного в список ЕС Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Совет ЕС также внес в список три российские судоходные компании – MG Flot, VTS Broker и Arapax. Их суда участвуют в перевозке через Каспийское море оружия и боеприпасов иранского производства, в том числе компонентов БПЛА, для снабжения российских войск, воюющих в Украине.

Напомним:

ИранЕСсанкции
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