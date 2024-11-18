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Умеров говорит, что обсуждаются различные варианты реформы ТЦК

Александр ШумилинПонедельник, 18 ноября 2024, 16:32
Умеров говорит, что обсуждаются различные варианты реформы ТЦК
Фото: Getty Images

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сейчас обсуждается реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки и прорабатывают различные концепции.

Источник: Умеров на брифинге в Киеве, передает "Интерфакс-Украина"

Детали: Отвечая на вопрос, как в Минобороны и Генштабе относятся к идее расформировать ТЦК, или перевести функции в режим онлайн, Умеров сказал, что, внедряя изменения, в министерстве руководствуются принципом "не навреди".  

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Прямая речь: "Мы взяли принцип: не навредить той системе, которая есть. Мы слышим, знаем. Это вызов, огромная боль. Со своей стороны мы прорабатывали концепцию, чтобы превратить это в офис по обслуживанию военнослужащих, несколько других концепций было. То есть мы не останавливаемся в поиске решения. Взвешенно относимся, и юридически прорабатываем".

Детали: Со своей стороны начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич отметил, что ТЦК также "выполняют функцию социальной поддержки", в частности семей военных, уволенных и т.д.".

"Действительно, это не постоянный, необратимый организм, который будет константой. Жизнь покажет. Будут вноситься изменения, и вопрос возникнет сам собой: или ТЦК переформировывается в другой орган, или такой, как есть, или изменен", - добавил он.

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Предыстория:

  • Министерство обороны Украины планирует завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы до 18 декабря этого года.

ТЦКУмеров Рустем
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