Президент Польщі розкритикував Шольца за дзвінок Путіну
Понеділок, 18 листопада 2024, 16:22
Президент Польщі Анджей Дуда засудив канцлера Німеччини Олафа Шольца за його рішення провести телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, назвавши це помилкою.
Джерела: "Європейська правда" з посиланням на допис канцелярії польського президента у соцмережі Х (Twitter)
Деталі: Дуда висловив сумнів, що розмова канцлера Німеччини з Путіним була погоджена з союзниками.
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Він також розкритикував те, що "один з лідерів європейської країни з сильною економікою веде переговори з агресором", у той час, як Росія жорстоко атакує Україну.
"Я вважаю, що це (розмова з Путіним. – Ред.) помилка", – заявив польський президент.
Нагадаємо:
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- Вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля.
- Тоді президент Володимир Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".
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