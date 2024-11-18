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Президент Польщі розкритикував Шольца за дзвінок Путіну

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцПонеділок, 18 листопада 2024, 16:22
Президент Польщі розкритикував Шольца за дзвінок Путіну
фото: Getty Images

Президент Польщі Анджей Дуда засудив канцлера Німеччини Олафа Шольца за його рішення провести телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, назвавши це помилкою.

Джерела: "Європейська правда" з посиланням на допис канцелярії польського президента у соцмережі Х (Twitter)

Деталі: Дуда висловив сумнів, що розмова канцлера Німеччини з Путіним була погоджена з союзниками. 

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Він також розкритикував те, що "один з лідерів європейської країни з сильною економікою веде переговори з агресором", у той час, як Росія жорстоко атакує Україну.

"Я вважаю, що це (розмова з Путіним. – Ред.) помилка", – заявив польський президент.

Нагадаємо:

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ДудаШольцПутін
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