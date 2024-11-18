Президент Польши раскритиковал Шольца за звонок Путину

Президент Польши Анджей Дуда осудил канцлера Германии Олафа Шольца за его решение провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав это ошибкой.

Источники: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение канцелярии польского президента в соцсети Х (Twitter)

Детали: Дуда выразил сомнение, что разговор канцлера Германии с Путиным был согласован с союзниками.

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Он также раскритиковал то, что "один из лидеров европейской страны с сильной экономикой ведет переговоры с агрессором", в то время как Россия жестоко атакует Украину.

"Я считаю, что это (разговор с Путиным. – Ред.) ошибка", – заявил польский президент.

Напомним:

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Днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля.

Тогда президент Владимир Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".

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