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Росіяни вдарили артилерією по Костянтинівці і вбили двох цивільних

Олександр ШумілінПонеділок, 18 листопада 2024, 17:15
Росіяни вдарили артилерією по Костянтинівці і вбили двох цивільних
Фото Філашкіна

Вдень росіяни обстріляли з артилерії Костянтинівку, в результаті чого загинули двоє людей: жінка померла на місці, чоловік – у лікарні.

Джерело: повідомлення голови ОВА Вадима Філашкіна, Нацполіції

Дослівно Нацполіція: "18 листопада близько 13:25 російські війська зі ствольної артилерії вдарили по місту (Костянтинівці – ред.).

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Внаслідок обстрілу на місці загинула 61-річна місцева жителька. 68-річний чоловік отримав важкі поранення. Пораненого було доставлено до лікарні, де під час реанімаційних заходів він помер".

Деталі: В поліції розповіли, що ще двоє людей – 89-річна жінка та 46-річний чоловік – отримали  осколкові поранення. Філашкін повідомив, що у понеділок внаслідок обстрілів Донеччини загинули всього 3 людини.

"Ще 1 людину росіяни сьогодні вбили у Сіверську — місто також зазнало артилерійського обстрілу", - написав він.

РосіяДонецька областьвійна
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