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Россияне ударили артиллерией по Константиновке и убили двух гражданских

Александр ШумилинПонедельник, 18 ноября 2024, 17:15
Россияне ударили артиллерией по Константиновке и убили двух гражданских
Фото Филашкина

Днем россияне обстреляли из артиллерии Константиновку, в результате чего погибли два человека: женщина умерла на месте, мужчина – в больнице.

Источник: сообщение главы ОГА Вадима Филашкина, Нацполиции

Дословно Нацполиция: "18 ноября около 13:25 российские войска из ствольной артиллерии ударили по городу (Константиновке - ред.).

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В результате обстрела на месте погибла 61-летняя местная жительница. 68-летний мужчина получил тяжелые ранения. Раненый был доставлен в больницу, где во время реанимационных мероприятий он скончался".

Детали: В полиции рассказали, что еще два человека - 89-летняя женщина и 46-летний мужчина - получили осколочные ранения. Филашкин сообщил, что в понедельник в результате обстрелов Донецкой области погибли всего 3 человека.

"Еще 1 человека россияне сегодня убили в Северске - город также подвергся артиллерийскому обстрелу", - написал он.

РосcияДонецкая областьвойна
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