Ракетна небезпека: по всій країні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К
Понеділок, 18 листопада 2024, 17:42
По всій Україні ввечері 18 листопада оголошували повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К, потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала трохи більше 20 хвилин.
Джерело: Повітряні сили, онлайн "Мапа тривог України"
Дослівно: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".
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Оновлено: Через 22 хвилини, об 17:59 Повітряні сили сповістили про відбій загрози.